nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Жителям Тюменской области станет доступней система долговременного ухода

2 ноября 12:52
Фото: сайт правительства Тюменской области
Жителям Тюменской области станет доступней система долговременного ухода. Проект, разработанный региональной ассоциацией организаций соцобслуживания населения, вошел в число победителей специального конкурса грантов губернатора Тюменской области, сообщает департамент соцразвития региона.
Система долговременного ухода обеспечивает сохранение привычного качества жизни для  лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов,  полностью или частично утративших способность самообслуживания,  а также направлена на оказание поддержки гражданам, осуществляющим уход.

Проект «Межведомственное информационное сопровождение реализации системы долговременного ухода в Тюменской области» предусматривает создание системы, через которую можно будет проинформировать как можно больше людей о видах и возможностях получения услуги долговременного ухода. 

В процесс информирования жителей будут вовлечены все учреждения социального обслуживания населения Тюменской области, медицинские организации, некоммерческие предприятия, оказывающие социальные услуги пожилым людям и другие профильные ведомства.

Информацию планируют размещать в интернете, а также на различных мероприятиях.  

Проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», который является одним из ведущих направлений развития активного долголетия и повышения качества жизни.

Стоит напомнить, что Тюменская область уже два года входит в число российских регионов, внедряющих систему долговременного ухода в пилотном режиме в рамках нацпроекта «Демография».

 

Подпишитесь
Итоги недели: послание губернатора, принятие бюджета-2023, падение беспилотника
Сегодня, 15:09
Застройщика родом из Тюмени назвали одним из самых надежных в России
25 ноября 11:32
Депутаты приняли проект Тюменского областного бюджета на 2023 год
24 ноября 08:46
Губернатор Тюменской области устроил тайную проверку соцучреждений
24 ноября 07:14
Тюменский ПАТП-1 купит сразу 5 млн литров топлива для автобусов
24 ноября 12:48
Мужчина застрелил своего 8-летнего сына во время охоты в Тюменской области
24 ноября 13:04