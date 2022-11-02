Жителям Тюменской области станет доступней система долговременного ухода

Система долговременного ухода обеспечивает сохранение привычного качества жизни для лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, полностью или частично утративших способность самообслуживания, а также направлена на оказание поддержки гражданам, осуществляющим уход.
Проект «Межведомственное информационное сопровождение реализации системы долговременного ухода в Тюменской области» предусматривает создание системы, через которую можно будет проинформировать как можно больше людей о видах и возможностях получения услуги долговременного ухода.
В процесс информирования жителей будут вовлечены все учреждения социального обслуживания населения Тюменской области, медицинские организации, некоммерческие предприятия, оказывающие социальные услуги пожилым людям и другие профильные ведомства.
Информацию планируют размещать в интернете, а также на различных мероприятиях.
Проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», который является одним из ведущих направлений развития активного долголетия и повышения качества жизни.
Стоит напомнить, что Тюменская область уже два года входит в число российских регионов, внедряющих систему долговременного ухода в пилотном режиме в рамках нацпроекта «Демография».