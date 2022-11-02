Жители Заводоуковска теперь могут оплачивать проезд в автобусах банковскими картами

В Тюменской области расширяется география проекта по внедрению системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь такая возможность появилась и в Заводоуковске. Для платежей банковскими картами Сбербанк оборудовал терминалами автобусы на всех городских и пригородных маршрутах.

Операция совершается за несколько секунд. Пассажирам необходимо приложить к терминалу банковскую карту или смартфон с установленным соответствующим программным обеспечением. К оплате принимаются карты любых банков. «Возможность оплатить проезд банковской картой делает поездку более комфортной для пассажиров. Безналичные платежи – это необходимость времени, так как многие люди уже почти не пользуются наличными средствами. В наших планах продолжать этот опыт и в других городах региона», – отмечает Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.