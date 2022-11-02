Зарезал друга

По данным расследования, во время застолья между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры один из его участников нанес два ножевых ранения в область груди второму. Раненый селянин был госпитализирован, но полученные травмы оказались смертельны.
Обвиняемый вину свою полностью признал. На данный момент он находится в СИЗО. Судебное заседание по делу состоится в ближайшее время. 51-летнему тюменцу грозит лишение свободы до 15 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что 60-летнего пенсионера из Заводоуковска отправили под стражу за убийство своей супруги. Пожилой мужчина избил свою жену до смерти в ходе бытового конфликта.