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Зарезал друга

2 ноября 08:18
Фото: 1MI

Житель Тюменской области зарезал приятеля

51-летнего жителя села Абатское будут судить за убийство. По вине мужчины погиб его 44-летний приятель. Трагедия произошла в июле этого года.
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Суд

По данным расследования, во время застолья между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры один из его участников нанес два ножевых ранения в область груди второму. Раненый селянин был госпитализирован, но полученные травмы оказались смертельны.

Обвиняемый вину свою полностью признал. На данный момент он находится в СИЗО. Судебное заседание по делу состоится в ближайшее время. 51-летнему тюменцу грозит лишение свободы до 15 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что 60-летнего пенсионера из Заводоуковска отправили под стражу за убийство своей супруги. Пожилой мужчина избил свою жену до смерти в ходе бытового конфликта.

#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Следственное управление ск рф по тюменской области#СИЗО#Убийство#Ножевое ранение#Суд#Уголовная ответственность
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