Заплатит 400 тысяч рублей

Был вынесен приговор в отношении 41-летнего тюменца. Выяснилось, что летом этого года мужчина ехал по улице Мельникайте. Он ускорился и не контролировал движение, выехав на пешеходный переход. Водитель наехал на 56-летнюю женщину.