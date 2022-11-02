Заплатит 400 тысяч рублей

Был вынесен приговор в отношении 41-летнего тюменца. Выяснилось, что летом этого года мужчина ехал по улице Мельникайте. Он ускорился и не контролировал движение, выехав на пешеходный переход. Водитель наехал на 56-летнюю женщину.
Она получила тяжкий вред здоровью.
Суд назначил нерадивому водителю ограничение свободы на полтора года. Также 2 года ему запрещено заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами.
Кроме того, на время ограничения свободы мужчина обязан ходить на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.
Он не имеет права покидать город и менять места жительства без разрешения соответствующих органов.
Его обязали выплатить пострадавшей 400 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени водитель такси грабил нетрезвых пассажиров. 52-летний мужчина регулярно «дежурил» у кафе и ловил выпивших посетителей заведения. Нетрезвым гулякам тюменец предлагал услугу поездки до дома по выгодному тарифу.