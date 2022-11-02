Выборы обойдутся в 672,9 млн

В 2021 году на организацию выборов из региональной казны было затрачено более 607 миллионов рублей. В 2022 году – менее 40 миллионов.
В целом, согласно опубликованному документу, дефицит бюджета Тюменской области в 2023 году составит более 35 миллиардов рублей. Доходная часть – 196,6 миллиардов рублей, расходы – 231,9 миллиард рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор заявил в интервью газете «Ведомости» о том, что пока не принял решение, будет ли выставлять свою кандидатуру на выборы в 2023 году. Глава региона подчеркнул, что принятие решения будет зависеть от поддержки президента России и жителей Тюменской области.