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Выборы обойдутся в 672,9 млн

2 ноября 03:38
Фото: 1MI

На выборы губернатора в Тюменской области потратят около 673 миллионов рублей

Более 672,9 миллионов рублей потратят в Тюменской области на выборы губернатора в 2023 году. Такие данные указаны в проекте бюджета региона, внесенного на рассмотрение в областную думу.
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Бюджет

В 2021 году на организацию выборов из региональной казны было затрачено более 607 миллионов рублей. В 2022 году – менее 40 миллионов.

В целом, согласно опубликованному документу, дефицит бюджета Тюменской области в 2023 году составит более 35 миллиардов рублей. Доходная часть – 196,6 миллиардов рублей, расходы – 231,9 миллиард рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор заявил в интервью газете «Ведомости» о том, что пока не принял решение, будет ли выставлять свою кандидатуру на выборы в 2023 году. Глава региона подчеркнул, что принятие решения будет зависеть от поддержки президента России и жителей Тюменской области.

 

#Экономика#Общество#Выборы#Бюджет#Областной бюджет#Губернатор#Расходы#Александр Моор#Валентина Бурнашева
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