Выборы обойдутся в 672,9 млн

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор заявил в интервью газете «Ведомости» о том, что пока не принял решение, будет ли выставлять свою кандидатуру на выборы в 2023 году. Глава региона подчеркнул, что принятие решения будет зависеть от поддержки президента России и жителей Тюменской области.