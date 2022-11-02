ВСК составил рейтинг самых востребованных направлений для отпуска в ноябре

По результатам исследования, интерес россиян к отдыху в Египте снизился в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом и составил только семь процентов полисов страхования выезжающих за рубеж (ВЗР). По популярности после Турции расположились ОАЭ (около 9%), сообщает newsnn.ru.
Также в разы выросла востребованность некоторых стран СНГ, в частности Армении. В прошлом году на это направление приходилось два процента оформленных полисов, а в этом - четыре процента.
Кроме того, в ноябре много туристов из России планируют посетить Грузию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.