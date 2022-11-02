ВСК составил рейтинг самых востребованных направлений для отпуска в ноябре

По результатам исследования, интерес россиян к отдыху в Египте снизился в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом и составил только семь процентов полисов страхования выезжающих за рубеж (ВЗР). По популярности после Турции расположились ОАЭ (около 9%), сообщает newsnn.ru.