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ВСК составил рейтинг самых востребованных направлений для отпуска в ноябре

2 ноября, 18:44
Страховой Дом ВСК представил рейтинг самых популярных направлений для отпуска у россиян на ноябрьские праздники. Основные продажи страховых программ для путешествий приходятся на Турцию (61%).

По результатам исследования, интерес россиян к отдыху в Египте снизился в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом и составил только семь процентов полисов страхования выезжающих за рубеж (ВЗР). По популярности после Турции расположились ОАЭ (около 9%), сообщает newsnn.ru.

 

Также в разы выросла востребованность некоторых стран СНГ, в частности Армении. В прошлом году на это направление приходилось два процента оформленных полисов, а в этом - четыре процента.

 

Кроме того, в ноябре много туристов из России планируют посетить Грузию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.

#Светлана Павлова
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