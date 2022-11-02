Винодельческий форум пройдет с участием экспертов, ученых и представителей бизнеса

“Уникальное положение России, разнообразие ее климатических природных зон создают большой потенциал для развития отечественного виноделия. Площадка форума даст возможность для систематизации уже имеющихся знаний и наработок в производстве сырья и готового винного продукта, продвижении и дистрибуции, а также позволит создать дорожную карту развития независимого и уникального игрока на мировом рынке”, — отметил Дмитрий Киселев, председатель правления ФСРО “Ассоциация виноградарей и виноделов России”.