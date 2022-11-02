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Винодельческий форум пройдет с участием экспертов, ученых и представителей бизнеса

2 ноября 17:43
Обнародована архитектура деловой программы Первого Российского винодельческого форума. Мероприятие состоится в Москве на территории отеля Radisson Collection 24–25 ноября. “Новая эра российского виноделия” — так сформулирована основная тема форума.

Программа затрагивает несколько площадок для дискуссий и включает около 20 мероприятий. Российские эксперты, ученые, представители бизнес-сообщества и регуляторов рынка затронут широкий спектр вопросов, касающихся развития отечественного виноградарства и виноделия, обсудят логистику, ретейл и дистрибуцию, продвижение отечественного вина на внутреннем и международном рынках, кадровые и правовые аспекты работы сферы виноделия, сообщает newsnn.ru.

На отдельных сессиях затронут темы поддержки винного туризма, адаптацию инструментов в торговле винной продукцией к рыночным требованиям, роль науки в развитии винодельческих технологий.

В ходе стартового дня мероприятия запланирован саммит виноградарей и виноделов России. Его участники поговорят о стратегии улучшения качества отечественного вина, инструментах информационной поддержки отечественных виноделов и развитии винодельческой отрасли в целом. Помимо этого, на Первом Российском винодельческой форуме пройдет презентация национального каталога качественных российских вин — “Винного гида” от Роскачества.

В период работы мероприятия будут функционировать экспозиции отечественных производителей вина, где запланированы дегустации, а также мастер-классы от известных виноделов. Эксперты поделятся уникальным опытом работы с винной продукцией производства РФ в индустрии гостеприимства и ретейле.

“Уникальное положение России, разнообразие ее климатических природных зон создают большой потенциал для развития отечественного виноделия. Площадка форума даст возможность для систематизации уже имеющихся знаний и наработок в производстве сырья и готового винного продукта, продвижении и дистрибуции, а также позволит создать дорожную карту развития независимого и уникального игрока на мировом рынке”, — отметил Дмитрий Киселев, председатель правления ФСРО “Ассоциация виноградарей и виноделов России”.

Фонд Росконгресс — организатор данного мероприятия. Информационным партнером выступает холдинг 1MI.

#Ольга Земскова
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