В Тобольске вырубают лес

Ранее «Наш город " писал о том, что в Тюмени в этом году появятся порядка 8 тысяч деревьев и кустарников. Сейчас уже высадили яблони, липы, тополя, сирени, рябины. Они расположены на улицах Курортной, Широтной, Логунова, Путилова и на проезде Солнечном.