В Тобольске вырубают лес

«Почему у нашего дома по адресу Зона вузов, 9А вырубают лес. Работники сообщили, что будут делать парковку для нового жилого комплекса „Ритм“. Однако, при покупке застройщик обещал, что лес трогать не будут», — оставил комментарий житель города, обращаясь к городской администрации.
Он также добавил, что в проекте ЖК «Ритм» парковка не предусмотрена.
В комментариях под постом есть ответ администрации города Тобольска.
По словам представителей администрации города, снос указанных зеленых насаждений выполняется в рамках выданного порубочного билета специализированному застройщику «УЛЕЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ».
«Данные работы выполняются в целях проведения работ по устройству автомобильных дорог. Специалистами департамента городской среды было проведено обследование земельного участка. Была составлена пересчетная ведомость зеленых насаждений, подлежащих сносу с материальной оценкой», — прокомментировали в ведомстве.
Комментаторы также высказались под данным постом.
«Даже не надейтесь, что что-то оставят. Вырубят до последней кочки. Что имеем не храним, а потом прутики тыкать будем и ждать, когда вырастет дерево», — написала Надежда Короткова.
Ее поддержала Любовь Михайловна.
«Голос народа их уже давно не интересует, деньгами подавиться не могут», — считает женщина.
Ранее «Наш город " писал о том, что в Тюмени в этом году появятся порядка 8 тысяч деревьев и кустарников. Сейчас уже высадили яблони, липы, тополя, сирени, рябины. Они расположены на улицах Курортной, Широтной, Логунова, Путилова и на проезде Солнечном.