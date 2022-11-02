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В Тобольске вырубают лес

2 ноября 12:37
Фото: 1MI

Тоболяков возмутила вырубка леса ради парковки

Тоболяки недовольны вырубкой деревьев для парковки нового жилого комплекса. Сообщение было опубликовано в сообществе «Типичный Тобольск».
«Почему у нашего дома по адресу Зона вузов, 9А вырубают лес. Работники сообщили, что будут делать парковку для нового жилого комплекса „Ритм“. Однако, при покупке застройщик обещал, что лес трогать не будут», — оставил комментарий житель города, обращаясь к городской администрации.

Он также добавил, что в проекте ЖК «Ритм» парковка не предусмотрена.

В комментариях под постом есть ответ администрации города Тобольска.

По словам представителей администрации города, снос указанных зеленых насаждений выполняется в рамках выданного порубочного билета специализированному застройщику «УЛЕЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ».

«Данные работы выполняются в целях проведения работ по устройству автомобильных дорог. Специалистами департамента городской среды было проведено обследование земельного участка. Была составлена пересчетная ведомость зеленых насаждений, подлежащих сносу с материальной оценкой», — прокомментировали в ведомстве.

Комментаторы также высказались под данным постом.

«Даже не надейтесь, что что-то оставят. Вырубят до последней кочки. Что имеем не храним, а потом прутики тыкать будем и ждать, когда вырастет дерево», — написала Надежда Короткова.

Ее поддержала Любовь Михайловна.

«Голос народа их уже давно не интересует, деньгами подавиться не могут», — считает женщина.

Ранее «Наш город " писал о том, что в Тюмени в этом году появятся порядка 8 тысяч деревьев и кустарников. Сейчас уже высадили яблони, липы, тополя, сирени, рябины. Они расположены на улицах Курортной, Широтной, Логунова, Путилова и на проезде Солнечном.

#Мелиса Учунджю#Город#Тобольск#Лес#Деревья#Вырубка деревьев#Администрация#Жалобы#Парковка#Строительство и архитектура
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