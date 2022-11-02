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В честь Дня народного единства Александр Моор наградил выдающихся жителей региона

2 ноября 12:28
Фото: сайт правительства Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил выдающимся тюменцам государственные и региональные награды. Торжественная церемония прошла в правительстве региона сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба губернатора области.

Наград удостоены 39 жителей Тюменской области и 4 трудовых коллектива.

«Единство нашей нации — одна из наших главных духовных ценностей. Это основа существования и развития России, ее нравственная опора. Нам выпала судьба жить во времена серьезных испытаний и глобальных перемен. В современной ситуации мы еще лучше понимаем значение этого праздника, первопричины и последствия событий прошлого. Мы усвоили уроки истории. И сегодня, когда необходимо противостоять попыткам расколоть, ослабить и уничтожить Россию, всех нас надежно объединяют чувства патриотизма и любви к Отечеству. Считаю, что именно в этой сплоченности, взаимной поддержке и стремлении укрепить страну — наша сила. Именно она приводила наших предков к победам и возрождению Отчизны. Так будет и сейчас!» — заявил во вступительном слове губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона поблагодарил земляков за самоотдачу, профессиональное и неравнодушное отношение к своей работе, личный вклад в развитие Тюменской области.

«Каждый из вас бесконечно предан делу своей жизни. Вы своим ежедневным и добросовестным трудом стараетесь быть полезными и нашему региону, и всей стране», — обратился к награжденным Александр Моор.

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