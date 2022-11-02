В честь Дня народного единства Александр Моор наградил выдающихся жителей региона

«Единство нашей нации — одна из наших главных духовных ценностей. Это основа существования и развития России, ее нравственная опора. Нам выпала судьба жить во времена серьезных испытаний и глобальных перемен. В современной ситуации мы еще лучше понимаем значение этого праздника, первопричины и последствия событий прошлого. Мы усвоили уроки истории. И сегодня, когда необходимо противостоять попыткам расколоть, ослабить и уничтожить Россию, всех нас надежно объединяют чувства патриотизма и любви к Отечеству. Считаю, что именно в этой сплоченности, взаимной поддержке и стремлении укрепить страну — наша сила. Именно она приводила наших предков к победам и возрождению Отчизны. Так будет и сейчас!» — заявил во вступительном слове губернатор Тюменской области Александр Моор.