УСТЭК диагностирует тепловые сети Тюмени при помощи инфракрасной аэрофотосъемки

«Комплексная инфракрасная аэрофотосъемка тепловых сетей – один из методов диагностики трубопроводов, проводимых УСТЭК с использованием современных достижений науки и техники. Такая технология позволяет обеспечить всесторонность и полноту исследований состояния тепловых сетей. Полученная информация о местах скрытых утечек теплоносителя, участках трубопроводов с нарушением тепло- и гидроизоляционного слоя, участках сети с повышенным тепловыделением, с неудовлетворительной работой дренажа будет использована специалистами УСТЭК для составления и корректировки планов ремонтных работ», - сообщил начальник отдела эксплуатации УСТЭК Сергей Мозгонов.