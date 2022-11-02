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УСТЭК диагностирует тепловые сети Тюмени при помощи инфракрасной аэрофотосъемки

2 ноября 06:45
Фото: УСТЭК
Инфракрасная аэрофотосъемка системы теплоснабжения Тюмени проводится при помощи беспилотного летательного аппарата, который позволяет вести наблюдение даже в условиях ограниченной видимости и в темное время суток.

Данный метод диагностики применяется в начале отопительного периода, после включения в работу всей системы теплоснабжения.

Всего будет обследовано порядка 800 км тепловых сетей города. Первые полеты
проходят в районе Патрушева и Восточного округа, а завершатся в Калининском округе.

«Комплексная инфракрасная аэрофотосъемка тепловых сетей – один из методов диагностики трубопроводов, проводимых УСТЭК с использованием современных достижений науки и техники. Такая технология позволяет обеспечить всесторонность и полноту исследований состояния тепловых сетей. Полученная информация о местах скрытых утечек теплоносителя, участках трубопроводов с нарушением тепло- и гидроизоляционного слоя, участках сети с повышенным тепловыделением, с неудовлетворительной работой дренажа будет использована специалистами УСТЭК для составления и корректировки планов ремонтных работ», - сообщил начальник отдела эксплуатации УСТЭК Сергей Мозгонов.

Диагностика тепловых сетей города Тюмени методом инфракрасной аэросъемки проводилась УСТЭК в 2020 году, тогда был задействован самолет АН-2, на борту которого было смонтировано аэросъемочное оборудование.

Еще одним эффективным методом обследования тепловых сетей является применение робототехнических комплексов для внутритрубной диагностики. Он проводится УСТЭК в межотопительный период и позволяет определить места коррозийных зон и повреждений трубопроводов, измерить остаточную толщину их стенок и обнаружить несанкционированные врезки.

#УСТЭК
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