УСТЭК диагностирует тепловые сети Тюмени при помощи инфракрасной аэрофотосъемки

Данный метод диагностики применяется в начале отопительного периода, после включения в работу всей системы теплоснабжения.
Всего будет обследовано порядка 800 км тепловых сетей города. Первые полеты
проходят в районе Патрушева и Восточного округа, а завершатся в Калининском округе.
«Комплексная инфракрасная аэрофотосъемка тепловых сетей – один из методов диагностики трубопроводов, проводимых УСТЭК с использованием современных достижений науки и техники. Такая технология позволяет обеспечить всесторонность и полноту исследований состояния тепловых сетей. Полученная информация о местах скрытых утечек теплоносителя, участках трубопроводов с нарушением тепло- и гидроизоляционного слоя, участках сети с повышенным тепловыделением, с неудовлетворительной работой дренажа будет использована специалистами УСТЭК для составления и корректировки планов ремонтных работ», - сообщил начальник отдела эксплуатации УСТЭК Сергей Мозгонов.
Диагностика тепловых сетей города Тюмени методом инфракрасной аэросъемки проводилась УСТЭК в 2020 году, тогда был задействован самолет АН-2, на борту которого было смонтировано аэросъемочное оборудование.
Еще одним эффективным методом обследования тепловых сетей является применение робототехнических комплексов для внутритрубной диагностики. Он проводится УСТЭК в межотопительный период и позволяет определить места коррозийных зон и повреждений трубопроводов, измерить остаточную толщину их стенок и обнаружить несанкционированные врезки.