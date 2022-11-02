Упадет ступень РКН

По данным администрации Уватского района, районом падения отработанной ступени ракеты станут ненаселенные земли муниципалитета. Необходимую работу по обеспечению безопасности там уже провели.
В администрации района отметили, что пуск ракеты-носителя будет выполнен в интересах обороноспособности страны.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце 2021 года жители Тюмени приняли след в небе от отработанной ступени ракеты-носителя „Союз-2.1б“ за НЛО. Горожане сообщали тогда об огненном шаре и гадали, что это такое.