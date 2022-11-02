Упадет ступень РКН

В Тюменской области упадет часть ракеты "Союз-2"

Под Тюменью приземлится часть ступени от ракеты-носителя «Союз-2». Запуск РКН с космодрома Байконур запланирован на 2 ноября с 11:00 до 14:00 по местному времени. Но, возможно, будет перенесен на 3 или 4 ноября.