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Упадет ступень РКН

2 ноября 05:42
Фото: администрация Уватского района

В Тюменской области упадет часть ракеты "Союз-2"

Под Тюменью приземлится часть ступени от ракеты-носителя «Союз-2». Запуск РКН с космодрома Байконур запланирован на 2 ноября с 11:00 до 14:00 по местному времени. Но, возможно, будет перенесен на 3 или 4 ноября.

По данным администрации Уватского района, районом падения отработанной ступени ракеты станут ненаселенные земли муниципалитета. Необходимую работу по обеспечению безопасности там уже провели.

В администрации района отметили, что пуск ракеты-носителя будет выполнен  в интересах обороноспособности страны.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце 2021 года жители Тюмени приняли след в небе от отработанной ступени ракеты-носителя „Союз-2.1б“ за НЛО. Горожане сообщали тогда об огненном шаре и гадали, что это такое.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Уватский район#Космос
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