Тюменка в 32 года сменила имя

Жительница Тюмени Елена С. решила сменить имя в 32 года. Это произошло в период сложного эмоционального состояния. На это решение повлияли и другие обстоятельства (в частности развод с мужем). Женщина обдумывала это решение почти 2,5 года. Отмечается, что Лена выбирала между именами Евгения, Валерия, Ева и Марьяна.
«Каждое из этих имен примеряла на себя, словно другую личность. Сначала остановилась на Марьяне, но потом поняла, что имя слишком экспрессивное для меня, а я по натуре более спокойный человек», - сообщила изданию Елена-Ева.
Тюменка полагает, что новое имя Ева ей подходило лучше всего. В муниципальном ЗАГСе ей выдали свидетельство, она вернула себе девичью фамилию. В течение нескольких рабочих дней женщина получила новый паспорт, медицинский полис, ИНН.
«Друзья по большей части поддержали, на то они и друзья. Коллеги не поняли, зачем я это делаю вообще? Это максимально странно для них выглядело. По мнению коллег, одно дело – фамилию после развода сменить, а тут – имя. Мне кажется, что каждый раз, когда они смотрели на меня, недоумевали: как же сегодня ее зовут?», - сообщила тюменка.
Родные и близкие уже привыкли называть её Евой. Сложнее всего оказалось принять смену имени маме. Между тем, родные и близкие по старой памяти ее называют прежним именем.
Тюменка уверена, что смена имени вместе с другими причинами повлияли на её судьбу. Она нашла себе дело по душе, живет в Тюмени, где чувствует себя абсолютно на своем месте. Всем, кто в данный момент задумывается о смене имени, Ева советует хорошенько все взвесить. Нововведения могут придать жизни дополнительный импульс и изменения. В конце концов, можно просто сменить имя в соцсетях и попросить знакомых называть себя по-другому. Ну и нужно быть готовым отвечать на многочисленные вопросы о причинах подобного поступка.