Тюменка в 32 года сменила имя

Тюменка уверена, что смена имени вместе с другими причинами повлияли на её судьбу. Она нашла себе дело по душе, живет в Тюмени, где чувствует себя абсолютно на своем месте. Всем, кто в данный момент задумывается о смене имени, Ева советует хорошенько все взвесить. Нововведения могут придать жизни дополнительный импульс и изменения. В конце концов, можно просто сменить имя в соцсетях и попросить знакомых называть себя по-другому. Ну и нужно быть готовым отвечать на многочисленные вопросы о причинах подобного поступка.