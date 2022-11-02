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Тюменка в 32 года сменила имя

2 ноября 12:29
Фото: 1MI

Жительница Тюмени сменила имя в 32 года и стала счастливее

Тюменка в 32 года стала гораздо счастливее после смены имени, сообщает «КП-Тюмень». Издание отмечает, что раньше во многих культурах людям давали сразу несколько имён. Современные родители не учитывают характер ребёнка.
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Тюмень

Жительница Тюмени Елена С. решила сменить имя в 32 года. Это произошло в период сложного эмоционального состояния. На это решение повлияли и другие обстоятельства (в частности развод с мужем). Женщина обдумывала это решение почти 2,5 года. Отмечается, что Лена выбирала между именами Евгения, Валерия, Ева и Марьяна.

«Каждое из этих имен примеряла на себя, словно другую личность. Сначала остановилась на Марьяне, но потом поняла, что имя слишком экспрессивное для меня, а я по натуре более спокойный человек», - сообщила изданию Елена-Ева.

Тюменка полагает, что новое имя Ева ей подходило лучше всего. В муниципальном ЗАГСе ей выдали свидетельство, она вернула себе девичью фамилию. В течение нескольких рабочих дней женщина получила новый паспорт, медицинский полис, ИНН.

«Друзья по большей части поддержали, на то они и друзья. Коллеги не поняли, зачем я это делаю вообще? Это максимально странно для них выглядело. По мнению коллег, одно дело – фамилию после развода сменить, а тут – имя. Мне кажется, что каждый раз, когда они смотрели на меня, недоумевали: как же сегодня ее зовут?», - сообщила тюменка.

Родные и близкие уже привыкли называть её Евой. Сложнее всего оказалось принять смену имени маме. Между тем, родные и близкие по старой памяти ее называют прежним именем.

Тюменка уверена, что смена имени вместе с другими причинами повлияли на её судьбу. Она нашла себе дело по душе, живет в Тюмени, где чувствует себя абсолютно на своем месте. Всем, кто в данный момент задумывается о смене имени, Ева советует хорошенько все взвесить. Нововведения могут придать жизни дополнительный импульс и изменения. В конце концов, можно просто сменить имя в соцсетях и попросить знакомых называть себя по-другому. Ну и нужно быть готовым отвечать на многочисленные вопросы о причинах подобного поступка.

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