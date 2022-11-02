Тюменец выстрелил в домофон

Инцидент произошел 1 ноября около 15:40. В одном из подъездов гуляла группа из трёх школьников, один из них решил испортить камеру домофона. Горожане полагают, что молодого человека могут найти и заставить возместить ущерб.
«На сколько надо быть глупым его снимают, а он стреляет», - отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень» Павел А.
Сейчас полиция проводит проверку по данному инциденту. По словам начальника отдела информации и общественных связей УМВД по Тюменской области Антона Каморникова, устанавливаются обстоятельства произошедшего и круг причастных лиц.
Сегодня «Наш город» сообщал, что неизвестные тюменцы устроили массовую драку на улице Арктической. В конфликте приняли участие сразу 6 мужчин, один из них пострадал. Причины инцидента пока неизвестны.