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Тюменец выстрелил в домофон

2 ноября 12:47
Фото: 1MI

В Тюмени молодой человек выстрелил в домофон на улице 50 лет Октября

В паблике «ЧС Тюмень» появилось сообщение о порче домофона на улице 50 лет Октября, 30. Молодые люди «расстреляли» камеру из пневматического пистолета и скрылись.

Инцидент произошел 1 ноября около 15:40. В одном из подъездов гуляла группа из трёх школьников, один из них решил испортить камеру домофона. Горожане полагают, что молодого человека могут найти и заставить возместить ущерб.

«На сколько надо быть глупым его снимают, а он стреляет», - отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень» Павел А.

Сейчас полиция проводит проверку по данному инциденту. По словам начальника отдела информации и общественных связей УМВД по Тюменской области Антона Каморникова, устанавливаются обстоятельства произошедшего и круг причастных лиц.

Сегодня «Наш город» сообщал, что неизвестные тюменцы устроили массовую драку на улице Арктической. В конфликте приняли участие сразу 6 мужчин, один из них пострадал. Причины инцидента пока неизвестны. 

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Обсуждение#Стрельба#Имущество#Общее имущество дома
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