Тоболячка, танцующая на коляске: “Я знаю, что я неубиваемая”

“Я родилась инвалидом. Я инвалид детства и была приговорена к креслу с самого начала. Так получилось, что во времена моего детства об инвалидах никто ничего не знал и было достаточно тяжело жить. У такого особенного ребенка, как я, не было друзей.

Люди ещё были не осведомлены, что есть такие, как я. И этот стержень, который у меня есть сейчас, возник ещё тогда. Я знаю, что я неубиваемая”, - улыбается Лилия.

Танцами тоболячка занимается уже четыре года. В 2018 году, спустя несколько месяцев после начала тренировок, девушка отправилась на конкурс, где поняла, что это её вид спорта:

“В то время у нас был очень маленький опыт управления коляской для танца, но мы уже что-то умели и поехали с маленьким коллективом в Тюмень, где я увидела соревнования по танцам на колясках вживую. И с того момента я загорелась этим видом спорта.

Он настолько многогранен, что ты не знаешь, будет у тебя успех в каком-то конкурсе или нет. Ты просто живешь этим. Не ставя цели идти к победе. Ты просто живешь и горишь этим”.

Лилия делится, что её жизнь кардинально не изменилась из-за занятий танцами, но что точно произошло, так это наполнение времени радостью. И всё благодаря любимому делу.

“В жизни появилось больше положительных красочных эмоций и больше планов на дальнейшую жизнь. Я и дальше планирую развиваться в этом направлении. Хочется достигать большего и идти к чему-то большему. Это очень интересно и помогает развивать творческое мышление и дает достаточно сильный заряд энергией, чтобы идти познавать себя дальше”, - рассказала Лилия.

Она заметила, что главный совет, который хотела бы дать себе в начале пути: не бояться начинать, а идти и пробовать то, к чему тянется сердце, и не думать о возможных проблемах или о том, что у тебя не получится:

“Возможно всё: танцевать, летать, прыгать, несмотря на то, что ты сейчас в инвалидном кресле. Я попробовала и осталась в танцах, и нет никакого сожаления. Меня вдохновляет мой партнер по танцам. Он человек с неиссякаемым оптимизмом.