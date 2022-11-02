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Сразу 10 ДТП

2 ноября 13:55
Фото: 1MI

Сразу 10 аварий произошло вечером 2 ноября в Тюмени

Серьёзные пробки сегодня отмечаются в областной столице. По данным сервиса 2ГИС, к 18:20 в городе произошло 10 аварий. На Объездной дороге отмечаются заторы (почти 5 километров) в сторону Червишевского тракта, здесь произошло 1 ДТП.

Сразу 4 аварии зарегистрированы в центре Тюмени. На улице Закалужской сервис 2ГИС зафиксировал 2 ДТП, в этой части города скорость машин снизилась до 5 км/ч. Ещё одна авария произошла в районе перекрёстка Республики и Мельникайте. На Тульской движение блокирует «Газель», грузовик сломался.

На 18:20 пробки в городе составили 8 баллов, движение на основных улицах очень плотное.

Ранее «Наш город» сообщал, что самым аварийным участком в Тюмени является район улицы 50 лет ВЛКСМ у развязки на Мориса Тореза. В ближайшем будущем здесь могут построить бордюры, чтобы машины не выезжали на встречную полосу.

#Александр Мязин#ДТП#ГИБДД#Новости тюмени#Авария#Движение транспорта#Улицы#Безопасность на дорогах
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