Сразу 10 ДТП

Сразу 4 аварии зарегистрированы в центре Тюмени. На улице Закалужской сервис 2ГИС зафиксировал 2 ДТП, в этой части города скорость машин снизилась до 5 км/ч. Ещё одна авария произошла в районе перекрёстка Республики и Мельникайте. На Тульской движение блокирует «Газель», грузовик сломался.
На 18:20 пробки в городе составили 8 баллов, движение на основных улицах очень плотное.
Ранее «Наш город» сообщал, что самым аварийным участком в Тюмени является район улицы 50 лет ВЛКСМ у развязки на Мориса Тореза. В ближайшем будущем здесь могут построить бордюры, чтобы машины не выезжали на встречную полосу.