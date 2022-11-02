Смех сквозь ДЦП: психиатр из Тюмени Руслан Шамухаметов — восходящая звезда стендапа

Он смеётся назло и вопреки. Во всех смыслах и по любому возможному поводу. Смех продлевает жизнь — уверен Руслан. Смех — дает силы, когда остановка в пути или вдруг что-то не ладится. Психиатры ведь тоже люди и ничто человеческое им не чуждо.
Его повседневность — суровая среда. Медсанчасть Управления ФСИН — место рабочей дислокации и невероятной дисциплины. Совсем по-армейски живут в этой системе люди, но Руслан точно знает — там, под кителем, его пациенты — обычные люди с огромным набором страхов. Задача — достать наружу, рассмотреть, отряхнуть от наносного и положить бережно на место. Но это повседневность. А вот за порогом больницы сам Руслан наводит порядок в душе радикальной порцией юмора. Наружу он достаёт себя и начинается шоу...
«Занимаюсь стендапом с 2016 года, всегда хотел заниматься юмором, с первого же выступления у меня получилось и понравилось смешить людей, поэтому продолжил им заниматься. Поддерживают меня все близкие и друзья. Высшее мое достижение - это финал Comedy Battle в 2019 году» - с гордостью делится достижениями парень с активистами проекта #безграничные_возможности2022.
Сразу стоит отметить: если не знать о диагнозе заранее, никогда в жизни не подумаешь, что у Руслана ДЦП.
«Нога правая и правая рука в движении немного ограничены». И на вопрос “Что бы изменил, окажись в начале пути?” Руслан сейчас уверенно заявляет:
«Поменьше писать в группу про ДЦП. Слишком много», - вот она — позиция зрелого мышления.
Свой недуг он давно препарировал психоанализом. До конца физически, конечно, не исцелился. Но это больше не имеет значения. В жизни есть вещи куда увлекательнее, чем жалость к себе...
Перед камерой он держится раскованно, и даже намека на волнение нет. Ещё бы! Что ему единственная камера, когда выступать частенько приходится перед огромной аудиторией живых зрителей?
«Я юмором увлекаюсь очень давно. Смотрю КВН, Comedy Club. С детства ещё смотрел, и мне всегда это нравилось. И всегда хотел туда попасть. Но учёба в медуниверситете не давала, так как там очень загружено все. А как только закончил, я первый раз выступил, получилось хорошо, и я решил этим заниматься».
Пример Руслана — для тех, кто по каким-то причинам ещё не осмелился попробовать шагнуть навстречу мечте. Ведь если она есть — достаточно просто решиться.
«Конечно, я и в дальнейшем планирую этим заниматься очень долго ещё. Хотелось бы, конечно, до старости. Потому что мне это очень нравится. Наверное, меня мотивирует то, что я занимаюсь тем, чем я хочу заниматься, от чего я получаю удовольствие, и людям это тоже нравится».
Стендапы легли в основу саморазвития. Руслан признается: он стал чётче говорить, появилась раскрепощенность, уверенность в себе, а ещё публичные выступления помогли найти новых друзей. И ритуалы знакомства теперь проходят проще.
«У меня такое ощущение, что теперь я могу говорить вообще с любым человеком на этой земле».
Он ловко совмещает серьезность профессии со смехонаполненностью хобби. И это тоже особый дар. Более того — одно словно вытекает и дополняет другое. Говорят, психиатры — те ещё циники. Отчасти это верно. Но Руслан считает, что на одном лишь цинизме далеко не уедешь. Должно быть что-то и ещё — живое, человеческое.
«Психиатрия — это общение с людьми. Стендап — это тоже общение с людьми. Соответственно, это взаимовыгодное такое сочетание. Являясь стендап-комиком и психиатром, ты можешь юмором поднять настроение своим пациентам. И опять же, знание психиатрии может помочь в общении с залом».
Он смеётся назло и вопреки. Во всех смыслах и по любому возможному поводу. И всё же в единственном остаётся серьёзным, как никто другой — в выборе приоритетов. Жизнь, конечно, та ещё юмореска, но едва ли она простит насмешки в момент, когда открывает двери возможностей. И Руслан это понимает...