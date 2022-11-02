Смех сквозь ДЦП: психиатр из Тюмени Руслан Шамухаметов — восходящая звезда стендапа

«Я юмором увлекаюсь очень давно. Смотрю КВН, Comedy Club. С детства ещё смотрел, и мне всегда это нравилось. И всегда хотел туда попасть. Но учёба в медуниверситете не давала, так как там очень загружено все. А как только закончил, я первый раз выступил, получилось хорошо, и я решил этим заниматься».