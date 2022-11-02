Развращал ребенка в поезде

Мужчина был задержан сегодня. На него заведено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ.
По версии следствия, в поезде, движущимся по маршруту «Новый Уренгой — Новосибирск» мужчина «совершал развратные действия без применения насилия» в отношении девочки 12-13 лет.
Подозреваемого сумели задержать сотрудники Центрального межрегионального следственного управлением на транспорте СК РФ.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и выбирают для задержанного меру пресечения.
Из-за схожей ситуации месяц назад мужчина отправился в колонию строгого режима на 8 лет. 27 декабря около станции «Тобольск» 31- пассажир поезда приставал к 12-летней девочке. Мужчина осужден по статье 132 Уголовного кодекса РФ.
Также «Наш город» рассказывал о том, как взрослый мужчина приставал к 11-летней девочку в маршрутке. Он зашел в салон на остановке «Первомайская», несмотря на то, что свободных мест в транспорте было достаточно — мужчина сел рядом с ребенком.