Развращал ребенка в поезде

Также «Наш город» рассказывал о том, как взрослый мужчина приставал к 11-летней девочку в маршрутке. Он зашел в салон на остановке «Первомайская», несмотря на то, что свободных мест в транспорте было достаточно — мужчина сел рядом с ребенком.