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Развращал ребенка в поезде

2 ноября 08:05
Фото: 1MI

В Тюменской области задержали мужчину, домогавшегося до ребенка, в поезде

Тюменские следователи задержали мужчину, который минувшей ночью делал нечто развратное на глазах у девочки, которой нет и 14 лет. Насилие к ребенку он не применял.

Мужчина был задержан сегодня. На него заведено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ.

По версии следствия, в поезде, движущимся по маршруту «Новый Уренгой — Новосибирск» мужчина «совершал развратные действия без применения насилия» в отношении девочки 12-13 лет.

Подозреваемого сумели задержать сотрудники Центрального межрегионального следственного управлением на транспорте СК РФ.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и выбирают для задержанного меру пресечения.

Из-за схожей ситуации месяц назад мужчина отправился в колонию строгого режима на 8 лет. 27 декабря около станции «Тобольск» 31- пассажир поезда приставал к 12-летней девочке. Мужчина осужден по статье 132 Уголовного кодекса РФ.

Также «Наш город» рассказывал о том, как взрослый мужчина приставал к 11-летней девочку в маршрутке. Он зашел в салон на остановке «Первомайская», несмотря на то, что свободных мест в транспорте было достаточно — мужчина сел рядом с ребенком.

#Алиса Вернер#Уголовное дело#Железная дорога#Ребенок#Поезда#Общество#Тюменская область
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