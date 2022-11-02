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Расходы на губернатора увеличатся

2 ноября 06:44
Фото: 1MI

В Тюменской области хотят увеличить на 5 миллионов расходы на губернатора

В Тюменской области в 2023 расходы на содержание губернатора региона увеличат почти на 5 миллионов рублей. Согласно опубликованному проекту бюджета на следующий год, расходы на обеспечение деятельности губернатора Тюменской области составят 22 миллиона 314 тысяч рублей.

В этом году на эти цели из региональной казны было выделено около 17,4 миллионов рублей. Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований обойдется бюджету в следующем году в 734,5 миллионов рублей. Из низ 22,8 миллиона пойдут на выплату содержание председателя Тюменской областной Думы, более 225,6 миллионов – на содержание депутатов.

Расходы на выплаты членам правительства Тюменской области и местных администраций составят более 500 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что содержание главы администрации Тюмени в 2023 году вырастет на 3% - до 6,57 миллионов рублей.

#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Бюджеты#Бюджет Тюменской области#Губернатор#Александр Моор#Расходы
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