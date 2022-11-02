Расходы на губернатора увеличатся

В этом году на эти цели из региональной казны было выделено около 17,4 миллионов рублей. Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований обойдется бюджету в следующем году в 734,5 миллионов рублей. Из низ 22,8 миллиона пойдут на выплату содержание председателя Тюменской областной Думы, более 225,6 миллионов – на содержание депутатов.