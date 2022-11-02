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Работа автобусов в выходные

2 ноября 11:29
Фото: 1MI

Автобусы Тюмени будут работать по графику выходных дней

В Тюмени с 4 по 6 ноября автобусы будут работать по графику выходных дней, сообщает «Тюменьгортранс». Уточнить расписание транспортных средств можно по телефону 8-800-250-0722.
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Тюмень
«В целях обеспечения транспортного обслуживания населения в период выходных и праздничных дней с 4 по 6 ноября городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам выходных дней», - сообщили представители «Тюменьгортранс».

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице до 14 ноября изменена схема маршрутов автобусов №41, 43 и 77. Это сделано для организации производства работ на участке улиц Энергетиков и Парфёнова. Стоит отметить, что в Тюмени с 31 октября все автобусы переходят на зимнее расписание. Дачные маршруты завершили работу.

 

#Александр Мязин#Общество#Тюмень#Автобусы#Дачные автобусы#Расписание#Новости тюмени#Выходные дни
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