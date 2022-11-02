Работа автобусов в выходные

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице до 14 ноября изменена схема маршрутов автобусов №41, 43 и 77. Это сделано для организации производства работ на участке улиц Энергетиков и Парфёнова. Стоит отметить, что в Тюмени с 31 октября все автобусы переходят на зимнее расписание. Дачные маршруты завершили работу.