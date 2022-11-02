Праздники повлияют на пенсии?

Для этого мы направили письменный запрос в ведомство.
По словам управляющей отделения ПФР по Тюменской области Алефтины Чалковой, 1,2,3 ноября клиентские службы будут работать в обычном режиме.
4 ноября будет нерабочим днем.
Что касается 5 и 6 ноября, то в эти дни работники ПФР также будут отдыхать.
«Тюменцам стоит учитывать, что прием граждан в клиентских службах осуществляется преимущественно по предварительной записи. Кроме того, воспользоваться сервисом предварительной записи можно на сайте Пенсионного фонда», — комментирует управляющая отделения ПФР по Тюменской области.
Также можно обратиться по телефону Единого контакт-центра ПФР и в социальных сетях ПФР по Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал о том, как в Тюмени в праздничные дни будет работать городской транспорт. Автобусы будут ходить по графику выходных дней.