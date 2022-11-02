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Праздники повлияют на пенсии?

2 ноября 11:39
Фото: 1MI

Как повлияют праздники на получение пенсий в Тюменской области

«Наш город» обратился в отделение пенсионного фонда России по Тюменской области, чтобы узнать, как будет работать отделения ПФР в праздничные дни.

Для этого мы направили письменный запрос в ведомство.

По словам управляющей отделения ПФР по Тюменской области Алефтины Чалковой, 1,2,3 ноября клиентские службы будут работать в обычном режиме.
4 ноября будет нерабочим днем.

Что касается 5 и 6 ноября, то в эти дни работники ПФР также будут отдыхать.

«Тюменцам стоит учитывать, что прием граждан в клиентских службах осуществляется преимущественно по предварительной записи. Кроме того, воспользоваться сервисом предварительной записи можно на сайте Пенсионного фонда», — комментирует управляющая отделения ПФР по Тюменской области.

Также можно обратиться по телефону Единого контакт-центра ПФР и в социальных сетях ПФР по Тюменской области.

Ранее «Наш город» писал о том, как в Тюмени в праздничные дни будет работать городской транспорт. Автобусы будут ходить по графику выходных дней.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Деньги#Пенсия#ПФР#Праздники#График работы#Нерабочие дни#Выходные дни
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