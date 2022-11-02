Погиб тракторист

На автомобильной дороге Турнаева — Елань опрокинулся трактор МТЗ-82. 59-летний водитель скончался на месте от полученных травм.
«В кабине трактора обнаружили пустые бутылки. В том числе из-под алкоголя. Посмертная экспертиза даст установить, был ли он пьян. Обстоятельства произошедшего выясняются», — прокомментировала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.
Ранее «Наш город» писал о том, что на Пермяковском мосту произошло ДТП. Читатель «Нашего города» поделился с нами видеороликом, на котором видно последствия аварии.