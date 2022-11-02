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Погиб на СВО

2 ноября 06:12
Фото: 1MI

Тюменский полицейский погиб в ходе СВО

42-летний полковник МВД Евгений Белошапкин погиб в ходе СВО. 20 лет мужчина работал участковым в Тюменской области, а три года назад вышел на пенсию. В этом году он принял решение — отправиться добровольцем в зону боевых действий.

Председатель правления общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области» Нуртдин Ибрагимов рассказал, что Белошапкин отличался пылкой жизнерадостностью и особой эмпатией.

«Служил он пограничником в Забайкалье, на границе с Китаем, выполнял задание на Северном Кавказе. А вернувшись, работал полковником МВД. Он не мог быть равнодушным к происходящим событиям и поэтому пошел добровольцем», — поделился с «Нашим городом» Нуртдин Ибрагимов.

Он также рассказал, что у Евгения Белошапкина остались трое детей. Младшему — 10 лет.

Белошапкина в регионе знают многие, в Новый год он переодевался в Деда Мороза и поздравлял детей с праздником. 8 марта ходил поздравлять девушек с Международным женским днем.

«Активный он был, любил дарить радость окружающим», — говорит Ибрагимов.

Ранее «Наш город» рассказывал о гибели 102-летнего Ветерана Великой Отечественной войны — Деомида Ивановича Проскурякова.

 

#Алиса Вернер#Смерть#Военные действия#Украина#МВД#Новости#Военные#Полицейские#Ветераны#Гибель людей
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