Погиб на СВО

Председатель правления общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области» Нуртдин Ибрагимов рассказал, что Белошапкин отличался пылкой жизнерадостностью и особой эмпатией.
«Служил он пограничником в Забайкалье, на границе с Китаем, выполнял задание на Северном Кавказе. А вернувшись, работал полковником МВД. Он не мог быть равнодушным к происходящим событиям и поэтому пошел добровольцем», — поделился с «Нашим городом» Нуртдин Ибрагимов.
Он также рассказал, что у Евгения Белошапкина остались трое детей. Младшему — 10 лет.
Белошапкина в регионе знают многие, в Новый год он переодевался в Деда Мороза и поздравлял детей с праздником. 8 марта ходил поздравлять девушек с Международным женским днем.
«Активный он был, любил дарить радость окружающим», — говорит Ибрагимов.
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