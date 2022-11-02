Погиб на СВО

Тюменский полицейский погиб в ходе СВО

42-летний полковник МВД Евгений Белошапкин погиб в ходе СВО. 20 лет мужчина работал участковым в Тюменской области, а три года назад вышел на пенсию. В этом году он принял решение — отправиться добровольцем в зону боевых действий.