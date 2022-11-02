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Подарок Тарманам

2 ноября 11:08
Фото: nashgorod.ru

В Тарманах появилось новое общественное пространство

Сегодня в микрорайоне Тарманы торжественно открыли новую площадь. Она оборудована спортивными и игровыми зонами, а также современной площадкой для выгула собак.
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Тюмень

Сегодня микрорайон Тарманы празднует День рождения. В этот праздник городские власти сделали жителям подарок — новое общественное пространство! Благоустройство территории прошло в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Располагается эта зона во дворе домов № 22 и 24 на улице Малышева. 

 

Жители микрорайона Тарманы оценили благоустройство.
Фото: "Наш город"

Но «подарить» ее должен был глава городской администрации Руслан Кухарук, однако он был занят на другом мероприятии и вместо него площадь открыл его заместитель — Петр Вагин. 

«Я рад вас приветствовать на обновленной вашей центральной территории, которая так замечательно, так ярко преобразилась! В прошлом году в рамках национального проекта состоялось общегородское голосование, в котором приняли участие более 34 тысяч человек. Я надеюсь, что здесь найдут свой причал люди всех возрастов!» — выступил Вагин. 
Петр Вагин подменил Руслана Кухарука.
Фото: "Наш город"

Он передал благодарность главы администрации Людмиле Турыгиной, председателю Совета ТОС «Тарманы», куратору территории, которая включилась во все этапы реализации проекта. Совместно с ней он трижды ударил в колокол, звон которого символизировал начала жизни площади, которая пока не имеет официального названия. 

*динь-дон*
Фото: "Наш город"

Заместителя главы администрации особенно поразила работа студентки второго курса ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры», которая бесплатно разработала и воплотила в жизнь дизайн теплового узла на площади.

Новая жизнь теплового узла.
Фото: "Наш город"

Также новое общественное пространство оборудовано игровой площадкой, многофункциональным кортом, спортивной площадкой с тренажерами и еще одной игровой зоной — «Корабль».

Новая игровая зона для детей, живущих в Тарманах.
Фото: "Наш город"
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