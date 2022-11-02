Подарок Тарманам

Сегодня микрорайон Тарманы празднует День рождения. В этот праздник городские власти сделали жителям подарок — новое общественное пространство! Благоустройство территории прошло в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Располагается эта зона во дворе домов № 22 и 24 на улице Малышева.
Но «подарить» ее должен был глава городской администрации Руслан Кухарук, однако он был занят на другом мероприятии и вместо него площадь открыл его заместитель — Петр Вагин.
«Я рад вас приветствовать на обновленной вашей центральной территории, которая так замечательно, так ярко преобразилась! В прошлом году в рамках национального проекта состоялось общегородское голосование, в котором приняли участие более 34 тысяч человек. Я надеюсь, что здесь найдут свой причал люди всех возрастов!» — выступил Вагин.
Он передал благодарность главы администрации Людмиле Турыгиной, председателю Совета ТОС «Тарманы», куратору территории, которая включилась во все этапы реализации проекта. Совместно с ней он трижды ударил в колокол, звон которого символизировал начала жизни площади, которая пока не имеет официального названия.
Заместителя главы администрации особенно поразила работа студентки второго курса ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры», которая бесплатно разработала и воплотила в жизнь дизайн теплового узла на площади.
Также новое общественное пространство оборудовано игровой площадкой, многофункциональным кортом, спортивной площадкой с тренажерами и еще одной игровой зоной — «Корабль».