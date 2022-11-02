Подарок Тарманам

Он передал благодарность главы администрации Людмиле Турыгиной, председателю Совета ТОС «Тарманы», куратору территории, которая включилась во все этапы реализации проекта. Совместно с ней он трижды ударил в колокол, звон которого символизировал начала жизни площади, которая пока не имеет официального названия.