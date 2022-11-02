Первый мини-экогород построят в Тюмени

В Тюмени началось строительство нового района «Комарово Парк», который расположится в зеленой локации между Московским и Червишевским трактами. С трех сторон район будут окружать аллеи и парки.
Развитием нового района займутся несколько застройщиков, в том числе компания «Скандиа». Концепция проекта предусматривает квартальную застройку переменной этажности, объединенную современными архитектурными решениями и схожим подходом к благоустройству.
Район Комарово Парк будет представлять собой мини-экогород с развитой социальной и транспортной инфраструктурами. В Комарово Парк запланировано строительства 8 детских садов, 5 общеобразовательных школ, поликлиники, многофункционального центр с местами для отдыха и занятий спортом и делового центра.
На текущий момент в районе уже работают 2 гимназии, общеобразовательная школа, детские сады, поликлиника, развивающие центры и спортивные комплексы. В 15 минутах езды находятся торговые центры и сетевые магазины — «Кристалл», «Леруа Мерлен», «Лента», «METRO» и «Колумб».
— Главное отличие района «Комарово Парк» от других подобных проектов — он находится в черте города. Ядром локации станет большой парк, отражающий в себе весь накопленный городом опыт создания рекреационных территорий, вроде Гилевской рощи или Затюменского парка, — рассказал руководитель компании «Скандиа» Николай Никифоров.
Квартал «Скандиа. В Комарово Парк» — это шесть домов от 5 до 24 этажей. Первая очередь строительства началась с двух домов переменной этажности и многоуровневого паркинга. Срок сдачи домов — второй квартал 2024 года.
Архитектура квартала — легкая и приятная глазу — состоит из строгих форм и нейтральных светлых цветов, которые всегда будут актуальны. Глубина и пластика фасадов достигается за счет игры света и тени на выступающих частях фасада — французских балконах и лоджиях.
В Квартале в Комарово Парк внутреннее пространство двора будет зонировано по возрастным группам: предусмотрены игровые элементы для самых маленьких, взрослых и подростков. Для отдыха будут установлены скамейки, гамаки и шезлонги. Для занятий спортом выделены воркаут-площадки.
При входе в подъезд не будет порогов, ступеней и пандусов — заходить в подъезд будет удобно родителям с колясками или велосипедистам. На первом этаже в каждом подъезде расположена колясочная, в которой можно оставлять на хранение велосипеды, санки, коляски или самокаты. На первых этажах в подъезде, в лифте и по периметру территории Квартала будет установлено видеонаблюдение.
В проекте предусмотрен большой выбор планировочных решений от 28 до 98 кв. м. Высота потолков на первых и последних этажах увеличена до 3,8 метров, на типовом — 2,6 метров. Все квартиры имеют правильную геометрию — сюда легко вписать мебель стандартных размеров. За счет ниш под шкафы-купе можно сэкономить пространство квартиры и не перегружать его.
Во всех квартиры предусмотерна кухня-гостиная, в которой будет удобно собираться всей семьей и встречать гостей. Есть квартиры с гардеробной, кладовой, постирочной, теплой лоджией или балконом. На первом этаже в домах расположены квартиры с террасой и отдельным входом.
Квартиры будут передаваться с подготовкой под отделку. Стены выровнены под маяк, на полу стяжка пола. Также сразу будут установлены стальные сейфовые двери, качественные окна, розетки, выключатели, домофон.
Как купить
Приобрести квартиру можно по программе «Господдержка 2020» со ставкой от 1,01% на период строительства.
Для семей с маленькими детьми доступна программа «Семейная ипотека». В рамках проектного финансирования от ПАО ВТБ можно оформить ипотеку с процентной ставкой от 0,01% на период строительства.
Также можно воспользоваться ипотекой траншами. В рамках этой программы ипотечный кредит выдается частями и процент выплачивается только за размер фактически выданной суммы кредита.
Отдел продаж жилого комплекса «Скандиа. В Комарово Парк»:
ул. Закалужская, 21/1
телефон: +7 (34-52) 50-80-10
Сайт проекта: scandia.life
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Процентная ставка в рублях РФ в размере 1,01% действует в течение 20 месяцев с даты заключения кредитного договора при оформлении полного комплексного страхования. Предложение распространяется на проект «Скандиа. В Комарово Парк». Срок действия предложения с 10.10.2022 г. по 30.06.2024 г. Подробная информация об акции, сроках, правилах ее проведения на сайте scandia.life. Сумма кредита до 6 млн руб. Первый взнос — от 15%. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет. При отсутствии комплексного страхования ставка по кредиту увеличивается на 1%. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствуют требованиям Банка и предоставили полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «СКАНДИА КОМАРОВО ПАРК» (ИНН 7203540396, ОГРН 1227200011103). Проектная документация на наш. дом.рф.
«Семейная»
Процентная ставка в рублях РФ в размере 0,01% действует в течение 20 месяцев с даты заключения кредитного договора при оформлении полного комплексного страхования. Предложение распространяется на проект «Скандиа. В Комарово Парк». Срок действия предложения с 10.10.2022 г. по 30.06.2024 г. Подробная информация об акции, сроках, правилах ее проведения на сайте scandia.life. Сумма кредита до 6 млн руб. Первый взнос — от 15%. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет. При отсутствии комплексного страхования ставка по кредиту увеличивается на 1%. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствуют требованиям Банка и предоставили полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «СКАНДИА КОМАРОВО ПАРК» (ИНН 7203540396, ОГРН 1227200011103). Проектная документация на наш. дом.рф.
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