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Первый мини-экогород построят в Тюмени

2 ноября 05:22
Фото: компания «Скандиа»
Близость к природе без отрыва от городского комфорта.

Район Комарово Парк

В Тюмени началось строительство нового района «Комарово Парк», который расположится в зеленой локации между Московским и Червишевским трактами. С трех сторон район будут окружать аллеи и парки.

Развитием нового района займутся несколько застройщиков, в том числе компания «Скандиа». Концепция проекта предусматривает квартальную застройку переменной этажности, объединенную современными архитектурными решениями и схожим подходом к благоустройству. 

Район Комарово Парк будет представлять собой мини-экогород с развитой  социальной и транспортной инфраструктурами. В Комарово Парк запланировано строительства 8 детских садов, 5 общеобразовательных школ, поликлиники, многофункционального центр с местами для отдыха и занятий спортом и делового центра.

На текущий момент в районе уже работают 2 гимназии, общеобразовательная школа, детские сады, поликлиника, развивающие центры и спортивные комплексы. В 15 минутах езды находятся торговые центры и сетевые магазины — «Кристалл», «Леруа Мерлен», «Лента», «METRO» и «Колумб».  

— Главное отличие района «Комарово Парк» от других подобных проектов — он находится в черте города. Ядром локации станет большой парк, отражающий в себе весь накопленный городом опыт создания рекреационных территорий, вроде Гилевской рощи или Затюменского парка, — рассказал руководитель компании «Скандиа» Николай Никифоров.
Фото: компания «Скандиа»

Каким будет квартал «Скандиа. В Комарово Парк»

Квартал «Скандиа. В Комарово Парк» — это шесть домов от 5 до 24 этажей. Первая очередь строительства началась с двух домов переменной этажности и многоуровневого паркинга. Срок сдачи домов — второй квартал 2024 года.

Архитектура квартала — легкая и приятная глазу — состоит из строгих форм и нейтральных светлых цветов, которые всегда будут актуальны. Глубина и пластика фасадов достигается за счет игры света и тени на выступающих частях фасада — французских балконах и лоджиях.

В Квартале в Комарово Парк внутреннее пространство двора будет зонировано по возрастным группам: предусмотрены игровые элементы для самых маленьких, взрослых и подростков. Для отдыха будут установлены скамейки, гамаки и шезлонги. Для занятий спортом выделены воркаут-площадки. 

При входе в подъезд не будет порогов, ступеней и пандусов — заходить в подъезд будет удобно родителям с колясками или велосипедистам. На первом этаже в каждом подъезде расположена колясочная, в которой можно оставлять на хранение велосипеды, санки, коляски или самокаты. На первых этажах в подъезде, в лифте и по периметру территории Квартала будет установлено видеонаблюдение.

Фото: компания «Скандиа»

Ассортимент квартир 

В проекте предусмотрен большой выбор планировочных решений от 28 до 98 кв. м. Высота потолков на первых и последних этажах увеличена до 3,8 метров, на типовом — 2,6 метров. Все квартиры имеют правильную геометрию — сюда легко вписать мебель стандартных размеров. За счет ниш под шкафы-купе можно сэкономить пространство квартиры и не перегружать его. 

Во всех квартиры предусмотерна кухня-гостиная, в которой будет удобно собираться всей семьей и встречать гостей. Есть квартиры с гардеробной, кладовой, постирочной, теплой лоджией или балконом. На первом этаже в домах расположены квартиры с террасой и отдельным входом. 

Квартиры будут передаваться с подготовкой под отделку. Стены выровнены под маяк, на полу стяжка пола. Также сразу будут установлены стальные сейфовые двери, качественные окна, розетки, выключатели, домофон.

Видео: компания «Скандиа»

Как купить

Приобрести квартиру можно по программе «Господдержка 2020» со ставкой от 1,01% на период строительства.

Для семей с маленькими детьми доступна программа «Семейная ипотека». В рамках проектного финансирования от ПАО ВТБ можно оформить ипотеку с процентной ставкой от 0,01% на период строительства. 

Также можно воспользоваться ипотекой траншами. В рамках этой программы ипотечный кредит выдается частями и процент выплачивается только за размер фактически выданной суммы кредита.

Отдел продаж жилого комплекса «Скандиа. В Комарово Парк»

ул. Закалужская, 21/1

телефон: +7 (34-52) 50-80-10

Сайт проекта: scandia.life

Больше новостей о проекте в телеграм-канале: scandia_company

Продажи квартир ведутся по 214 ФЗ. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «СКАНДИА КОМАРОВО ПАРК» (ИНН 7203540396, ОГРН 1227200011103). Проектная документация на наш. дом.рф.

«Программа Господдержки»
Процентная ставка в рублях РФ в размере 1,01% действует в течение 20 месяцев с даты заключения кредитного договора при оформлении полного комплексного страхования. Предложение распространяется на проект «Скандиа. В Комарово Парк». Срок действия предложения с 10.10.2022 г.  по 30.06.2024 г. Подробная информация об акции, сроках, правилах ее проведения на сайте scandia.life. Сумма кредита до 6 млн руб. Первый взнос — от 15%. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет. При отсутствии комплексного страхования ставка по кредиту увеличивается на 1%. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствуют требованиям Банка и предоставили полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «СКАНДИА КОМАРОВО ПАРК» (ИНН 7203540396, ОГРН 1227200011103). Проектная документация на наш. дом.рф.

«Семейная»

Процентная ставка в рублях РФ в размере 0,01% действует в течение 20 месяцев с даты заключения кредитного договора при оформлении полного комплексного страхования. Предложение распространяется на проект «Скандиа. В Комарово Парк». Срок действия предложения с 10.10.2022 г.  по 30.06.2024 г. Подробная информация об акции, сроках, правилах ее проведения на  сайте scandia.life. Сумма кредита до 6 млн руб. Первый взнос — от 15%. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет. При отсутствии комплексного страхования ставка по кредиту увеличивается на 1%. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствуют требованиям Банка и предоставили полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «СКАНДИА КОМАРОВО ПАРК» (ИНН 7203540396, ОГРН 1227200011103). Проектная документация на наш. дом.рф.

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