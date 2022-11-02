Первый мини-экогород построят в Тюмени

«Программа Господдержки»

Процентная ставка в рублях РФ в размере 1,01% действует в течение 20 месяцев с даты заключения кредитного договора при оформлении полного комплексного страхования. Предложение распространяется на проект «Скандиа. В Комарово Парк». Срок действия предложения с 10.10.2022 г. по 30.06.2024 г. Подробная информация об акции, сроках, правилах ее проведения на сайте scandia.life. Сумма кредита до 6 млн руб. Первый взнос — от 15%. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет. При отсутствии комплексного страхования ставка по кредиту увеличивается на 1%. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствуют требованиям Банка и предоставили полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «СКАНДИА КОМАРОВО ПАРК» (ИНН 7203540396, ОГРН 1227200011103). Проектная документация на наш. дом.рф.