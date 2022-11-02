Ожидание демографической катастрофы

В настоящий момент сложная демографическая ситуация сложилась не только в России. Юрий Крупнов утверждает, что на фоне глобальной демографической катастрофы спад рождаемости из-за СВО или коронавируса не имеет особого значения. Россия всё равно свалилась бы в демографическую пропасть. Разница лишь в том, что сейчас мы чуть раньше шагнули с обрыва, и заодно выкопали себе дополнительную яму.