Ожидание демографической катастрофы

За первые 8 месяцев 2022 года в стране родилось 872 тысячи детей. Пять лет назад эта цифра составляла 1,08 млн. Огромное количество субъектов РФ вымирает из-за эмиграции в другие области и отсутствия перспектив.
Предполагается, что в этом году родится 1,2 млн младенцев, по данным экспертов Института Гайдара рождаемости на одну женщину упадёт до 1,39. Более того, в стране стал остро ощущаться провал рождаемости, который произошел в 90-х годах.
«Середина 90-х с колоссальной ямой, из-за которой у нас в целом почти в 1,5 или даже в 2 раза меньше сегодня женщин в возрасте 20 - 30 лет, чем их было скажем, в 2010 году. У нас демография синусоидная – то яма, то бугор», - пояснил источник издания, председатель наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов.
В текущих условиях определённое влияние на рождаемость окажет и СВО. В стране просто не наберётся достаточное количество подходящих мужчин для увеличения рождаемости.
«Попробуем оценить, сколько мужчин в возрасте до 50 лет имеют двоих детей. У нас нет данных по мужской рождаемости, делаем оценки по женской, предполагая, что разница в возрасте супругов не превышает пары лет. Мы имеем примерно 9 млн женщин в возрасте до 50 лет ровно с двумя детьми», - отмечает представитель факультета МГУ Ирина Калабихина.
Сами по себе дети - дорогое удовольствие и по материальным затратам. Более того, их нужно обучать и воспитывать, это займёт много времени.
Независимый демограф Алексей Ракша недавно рассказал «Новым Известиям», что из-за мобилизации и эмиграции рождаемость снизится на 5%. Определённый ущерб нанесёт и сокращение доходов.
В настоящий момент сложная демографическая ситуация сложилась не только в России. Юрий Крупнов утверждает, что на фоне глобальной демографической катастрофы спад рождаемости из-за СВО или коронавируса не имеет особого значения. Россия всё равно свалилась бы в демографическую пропасть. Разница лишь в том, что сейчас мы чуть раньше шагнули с обрыва, и заодно выкопали себе дополнительную яму.