Отремонтируют реабилитационный центр

Заявки по лоту № 32211806949 принимаются до 16 ноября. Только на на демонтажные работы по фундаменту планируется потратить около 1 млн рублей. Подрядчик должен выполнить разборку грунта экскаватором, произвести устройство основания под фундаменты. Заменить оконные блоки, проложить трубы, провести работы по гидроизоляции. Весь строительный мусор должен быть вывезен.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени благоустроят сквер «Школьный» за 119 миллионов рублей. Здесь появятся футбольное поле, уличный зал, площадка для выгула собак.