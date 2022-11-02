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Отремонтируют реабилитационный центр

2 ноября 10:40
Фото: 1MI

В реабилитационном центре «Родник» проведут капремонт за 12 млн рублей

В реабилитационном центре «Родник» проведут капитальный ремонт здания спального корпуса, сообщается на сайте Госзакупки. На эти цели планируется выделить почти 12 млн рублей, строение расположено в нескольких километрах от Тюмени.

Заявки по лоту № 32211806949 принимаются до 16 ноября. Только на на демонтажные работы по фундаменту планируется потратить около 1 млн рублей. Подрядчик должен выполнить разборку грунта экскаватором, произвести устройство основания под фундаменты. Заменить оконные блоки, проложить трубы, провести работы по гидроизоляции. Весь строительный мусор должен быть вывезен.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени благоустроят сквер «Школьный» за 119 миллионов рублей. Здесь появятся футбольное поле, уличный зал, площадка для выгула собак.

#Александр Мязин#Новости тюмени#Капремонт#Строительство и архитектура#Муниципальные закупки#Закупки
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