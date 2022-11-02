Отремонтируют реабилитационный центр

Заявки по лоту № 32211806949 принимаются до 16 ноября. Только на на демонтажные работы по фундаменту планируется потратить около 1 млн рублей. Подрядчик должен выполнить разборку грунта экскаватором, произвести устройство основания под фундаменты. Заменить оконные блоки, проложить трубы, провести работы по гидроизоляции. Весь строительный мусор должен быть вывезен.