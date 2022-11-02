На набережную потратят 130 млн

Стоит отметить, что 26 апреля «Наш город» сообщал, что в 2021 году на содержание тюменской набережной потратили 111 млн рублей. Отмечается, что на благоустройство «Гилёвской рощи» в этом же году выделили 9 млн. Проект реконструкции набережной стоил уже 500 млн рублей, здесь появились арт-объекты, парковки и другие строения.