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На набережную потратят 130 млн

2 ноября 13:19
Фото: 1MI

На содержание и ремонт тюменской набережной потратят 130 млн рублей

На сайте администрации города Тюмени сообщается, что на содержание набережной планируется потратить почти 130 млн рублей. Эти деньги пойдут на ремонт гидротехнических сооружений.
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Тюмень

Пока проект бюджета областной столицы не утверждён, это произойдёт на следующей неделе. На финансирование набережной (левый и правый берега) предусмотрено 133 425 000 рублей. Деньги потратят на охрану, освещение, озеленение и ремонт.

Стоит отметить, что 26 апреля «Наш город» сообщал, что в 2021 году на содержание тюменской набережной потратили 111 млн рублей. Отмечается, что на благоустройство «Гилёвской рощи» в этом же году выделили 9 млн. Проект реконструкции набережной стоил уже 500 млн рублей, здесь появились арт-объекты, парковки и другие строения.

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