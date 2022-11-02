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МРОТ вырастет

2 ноября 04:16
Фото: 1MI

В Тюменской области увеличат МРОТ на 6,3%

В Тюменской области на 6,3% вырастет минимальный размер оплаты труда в 2023 году. В проекте бюджета региональной казны указано, что МРОТ будет установлен на уровне 16 тысяч 242 рубля.
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Тюмень
«При   формировании расходов бюджета Тюменской области учтено следующее: повышение уровня минимальной заработной платы до 16 242 рублей или на 6,3 %», - отмечено в проекте закона, внесенного 1 ноября в Тюменскую областную Думу.

На данный момент в Тюменской области минимальный размер оплаты труда составляет 15 тысяч 279 рублей. Он был увеличен в июне этого года на 9%. Прожиточный минимум установлен в размере 13 тысяч 919 рублей на душу населения.

Ранее «Наш Город» писал, что фракция ЛДПР внесла в государственную думу проект закона об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей с 1 января 2023 года. По мнению парламентариев, именно такая сумма позволит компенсировать растущую в стране инфляцию.

#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Тюмень#Бюджет#Областной бюджет#МРОТ#Тюменская областная Дума
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