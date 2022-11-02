Моор поздравил новую главу

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале поздравил Татьяну Богданову с назначением на пост главы Казанского района.
В своем посте глава региона отмечает, что кандидатуру Богдановой единогласно поддержали депутаты местной районной Думы.
«Татьяна Александровна как никто лучше знает сильные и слабые стороны территории и ее жителей, умеет найти подход к людям. Мандат доверия ей впервые выдали в 2010 году», — написал теплые слова Александр Моор.
Он также пожелал новой главе Казанского района успехов в работе.
Согласно официальному сайту городской администрации города Тюмени, ранее Татьяна Богданова возглавляла администрацию Казанского муниципального района (с декабря 2010 года).
Ранее «Наш город» писал о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор назначил Алексея Райдера заместителем главы региона.