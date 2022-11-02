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Моор поздравил новую главу

2 ноября 13:06
Фото: Страница ВКонтакте Татьяны Богдановой

Татьяна Богданова стала главой Казанского района

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале поздравил Татьяну Богданову с назначением на пост главы Казанского района.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале поздравил Татьяну Богданову с назначением на пост главы Казанского района.

В своем посте глава региона отмечает, что кандидатуру Богдановой единогласно поддержали депутаты местной районной Думы.

«Татьяна Александровна как никто лучше знает сильные и слабые стороны территории и ее жителей, умеет найти подход к людям. Мандат доверия ей впервые выдали в 2010 году», — написал теплые слова Александр Моор.

Он также пожелал новой главе Казанского района успехов в работе.

Согласно официальному сайту городской администрации города Тюмени, ранее Татьяна Богданова возглавляла администрацию Казанского муниципального района (с декабря 2010 года).

Ранее «Наш город» писал о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор назначил Алексея Райдера заместителем главы региона.

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