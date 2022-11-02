Льготы для семей мобилизованных

Для детей с 1 по 6 класс должны быть созданы отдельные группы продленного дня. Они могут бесплатно посещать кружки, секции и другие образовательные занятия в государственных организациях, которые относятся к Департаменту физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.