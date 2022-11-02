Льготы для семей мобилизованных

В ведомстве нам ответили, что согласно Указу Президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» служащие могут воспользоваться мерами социальной поддержки.
Стоит отметить, кому именно полагаются выплаты.
1) Это члены семей военнослужащих;
2) люди, которые проходят службу в войсках национальной гвардии РФ;
3) добровольцы, которые принимают участие в специальной военной операции.
4) кроме того, льготы положены членам семей граждан страны, призванных Военным комиссариатом Тюменской области на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные силы РФ.
В первую очередь, школьники с 1 по 11 класс должны быть обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием, в которое входит завтрак и обед. Студентам, обучающимся по очной форме обучения предлагается бесплатный горячий обед (это касается и среднего, и высшего образования).
Уточняется, что образовательные учреждения должны быть расположены на территории нашего региона.
Также детям в возрасте от 1,5 до 7 лет должна быть оказана помощь в устройстве в муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования.
«К доступным льготам также относится освобождение от платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных дошкольных организациях», — комментирует заместитель директора областного департамента социального развития Ирина Ожогина.
Кроме того, ребенка могут устроить в учебное учреждение, которое находится ближе остальных к его дому. Родители должны написать соответствующее заявление.
Для детей с 1 по 6 класс должны быть созданы отдельные группы продленного дня. Они могут бесплатно посещать кружки, секции и другие образовательные занятия в государственных организациях, которые относятся к Департаменту физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.
Военнослужащие и члены их семей могут бесплатно ходить в государственные музеи на территории нашего региона. Также они имеют право на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.
Помимо этого семьи могут получить медицинскую помощь вне очередности на основании Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
«Семьи, в которых есть инвалиды, дети-инвалиды и дети с хроническими заболеваниями, которые приводят к инвалидности могут получить реабилитационные путевки в специализированные реабилитационные центры Тюменской области», — говорят в ведомстве.
Для некоторых семей положено социальное обслуживание на дому. Помощь осуществляется, если в семье есть члены, которые неспособны осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности из-за заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
Также гражданам старше 65 лет и инвалидам предоставляется право на услуги по доставке Мобильной бригадой. А маломобильные члены семьи военнослужащего могут получить услуги службы транспортного обслуживания для отдельных категорий граждан.
Этим семьям должна оказываться помощь в оформлении социальных и других выплат и мер социальной поддержки.
«Дополнительные меры социальной поддержки будут оказаны на условиях, установленных соответствующими нормативными правовыми актами. Если семья хочет обратиться за дополнительными мерами социальной поддержки, то это следует сделать не ранее чем со дня начала участия в специальной военной операции или убытия в места сбора или на пункты приема военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации. Что касается предоставления социальной поддержки, то оно осуществляется в период прохождения военнослужащими военной службы», — уточняет Ирина Ожогина.
В ведомстве добавили, что финансовое обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки осуществляется за счет средств бюджета Тюменской области.