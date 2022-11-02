Кто получит льготы по ЖКУ

Для получения информации мы обратились в департамент социального развития Тюменской области.
По данным областного ведомства, порядок и условия предоставления мер социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам предусмотрены соответствующими федеральными и региональными нормативными правовыми актами. Это относится в том числе и к гражданам, которые имеют льготные категории.
«Изменения условий предоставления размеров такой поддержки с 1 ноября текущего года не предусмотрено», — прокомментировала заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина.
Согласно Указу президента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», семьям, которые считаются многодетными предоставляется скидка не ниже 30% на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Также в Тюменской области существуют субсидии для малоимущих пенсионеров на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Для этого их расходы должны составлять более 22% от общей суммы дохода.
Стоит отметить, что есть возможность получать субсидии и после применения различных льгот по размеру платежей.
Ранее «Наш город» писал о том, какие льготы полагаются семьям мобилизованных. Для этого мы направили письменный запрос в департамент социального развития Тюменской области. Также мы писали о том, кому именно предоставляются те или иные льготы. Для некоторых категорий граждан доступны бесплатное питание в учебных заведениях, социальные меры поддержки, помощь в оформлении выплат, дополнительное профессиональное образование, медицинская помощь. Меры социальной поддержки осуществляются за счет средств бюджета региона.