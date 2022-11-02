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Кто получит льготы по ЖКУ

2 ноября 15:57
Фото: 1MI

Каким семьям полагаются льготы на ЖКУ в Тюменской области

«Наш город» узнал, какие категории семей могут получить компенсацию за ЖКХ и как изменится начисление социальных выплат с первого дня ноября этого года.

Для получения информации мы обратились в департамент социального развития Тюменской области.

По данным областного ведомства, порядок и условия предоставления мер социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам предусмотрены соответствующими федеральными и региональными нормативными правовыми актами. Это относится в том числе и к гражданам, которые имеют льготные категории.

«Изменения условий предоставления размеров такой поддержки с 1 ноября текущего года не предусмотрено», — прокомментировала заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина.

Согласно Указу президента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», семьям, которые считаются многодетными предоставляется скидка не ниже 30% на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Также в Тюменской области существуют субсидии для малоимущих пенсионеров на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Для этого их расходы должны составлять более 22% от общей суммы дохода.

Стоит отметить, что есть возможность получать субсидии и после применения различных льгот по размеру платежей.

Ранее «Наш город» писал о том, какие льготы полагаются семьям мобилизованных. Для этого мы направили письменный запрос в департамент социального развития Тюменской области. Также мы писали о том, кому именно предоставляются те или иные льготы. Для некоторых категорий граждан доступны бесплатное питание в учебных заведениях, социальные меры поддержки, помощь в оформлении выплат, дополнительное профессиональное образование, медицинская помощь. Меры социальной поддержки осуществляются за счет средств бюджета региона.

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