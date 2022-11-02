Кто получит льготы по ЖКУ

Ранее «Наш город» писал о том, какие льготы полагаются семьям мобилизованных. Для этого мы направили письменный запрос в департамент социального развития Тюменской области. Также мы писали о том, кому именно предоставляются те или иные льготы. Для некоторых категорий граждан доступны бесплатное питание в учебных заведениях, социальные меры поддержки, помощь в оформлении выплат, дополнительное профессиональное образование, медицинская помощь. Меры социальной поддержки осуществляются за счет средств бюджета региона.