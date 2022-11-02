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Холдинг «Ромир» проанализировал цены в популярных торговых сетях страны

2 ноября 19:54
Фото: piqsels.com
Аналитическим холдингом «Ромир» был организован масштабный мониторинг цен в девяти наиболее посещаемых торговых сетях страны. Среди магазинов формата «у дома» лидирующее место заняла «Пятерочка».

Она предлагает самую недорогую продовольственную корзину – за 3 315 рублей.

По информации eg.ru, в «Магните» продовольственные товары дороже на 7,6%, стоимость продуктовой корзины здесь достигает 3 568 рублей. В «Дикси» такой же продуктовый набор стоит 3 670 рублей.

Сравнительный анализ ценовой политики на товары повседневного спроса был проведен в 18 городах страны. Доступные цены в магазинах сети «Пятерочка» выявлены в 13 из них: Архангельске, Астрахани, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Красноярске, Москве, Мытищах, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и других.

Анализ затронул 32 товарные группы, такие как хлеб, овощи, фрукты, бакалея, мясо и рыба и другие продукты.

По мнению директора бизнес-направления «М-Ромир» Ксении Пайзанской, цена – это основной фактор, влияющий на выбор продуктового магазина. Однако необходимо, чтобы корзина удовлетворяла базовые запросы покупателя. Кроме цен, потребитель рассматривает ассортимент торговой сети.

Холдинг «Ромир» изучал ценовую политику гипермаркетов, супермаркетов и магазинов формата «у дома». Исследование определило, что «Пятерочка» лидирует и в «абсолютной категории» среди различных сетей. Наиболее демократичные цены в магазинах «Пятерочка» выявлены в 11 городах.

«Магнит» формата «у дома» признан выгодным для покупок в Казани, Краснодаре, Новосибирске, Перми. Самая недорогая продовольственная корзина в Астрахани обнаружена в сети гипермаркетов «Лента», в Тюмени лучше покупать продукты в сети «Магнит Гипер», а в Химках выгодно отовариваться в «Дикси».

#Ольга Земскова
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