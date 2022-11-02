Холдинг «Ромир» проанализировал цены в популярных торговых сетях страны

«Магнит» формата «у дома» признан выгодным для покупок в Казани, Краснодаре, Новосибирске, Перми. Самая недорогая продовольственная корзина в Астрахани обнаружена в сети гипермаркетов «Лента», в Тюмени лучше покупать продукты в сети «Магнит Гипер», а в Химках выгодно отовариваться в «Дикси».