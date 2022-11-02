Грабил пьяных пассажиров

Во время поездки «предприниматель» возил по городу пассажиров до тех пор, пока они не заснут. После чего снимал с них дорогие украшения, часы, забирал себе гаджеты, мобильные телефоны. Кстати, до дома он их не довозил – высаживал на пустыре.