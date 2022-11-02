Грабил пьяных пассажиров

Во время поездки «предприниматель» возил по городу пассажиров до тех пор, пока они не заснут. После чего снимал с них дорогие украшения, часы, забирал себе гаджеты, мобильные телефоны. Кстати, до дома он их не довозил – высаживал на пустыре.
С заявлением на таксиста-грабителя в полицию обратились несколько человек. В ходе оперативных действий вора задержали.
На данный момент установлена его причастность к четырем кражам на общую сумму семьсот тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на три года в колонию общего режима отправили 32-летнего жителя областной столицы за кражу двух iPhone из салона связи.