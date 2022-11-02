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Грабил пьяных пассажиров

2 ноября 06:12
Фото: 1MI

В Тюмени таксист ограбил заснувших пассажиров

В Тюмени водитель такси грабил нетрезвых пассажиров. 52-летний мужчина регулярно «дежурил» у кафе и ловил выпивших посетителей заведения. Нетрезвым гулякам тюменец предлагал услугу поездки до дома по выгодному тарифу.

Во время поездки «предприниматель» возил по городу пассажиров до тех пор, пока они не заснут. После чего снимал с них дорогие украшения, часы, забирал себе гаджеты, мобильные телефоны. Кстати, до дома он их не довозил – высаживал на пустыре.

С заявлением на таксиста-грабителя в полицию обратились несколько человек. В ходе оперативных действий вора задержали.

На данный момент установлена его причастность к четырем кражам на общую сумму семьсот тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на три года в колонию общего режима отправили 32-летнего жителя областной столицы за кражу двух iPhone из салона связи.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Такси#Ограбления#УМВД России по г. Тюмени#Сотрудник полиции#Кража#Пассажир#Алкоголь
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