Энергетики повысили надежность электроснабжения реабилитационного центра «Тараскуль»

Стоимость ремонтных работ составила более 1,5 млн рублей. Санаторий «Тараскуль» специализируется на кардиологии, лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, нервной и пищеварительной систем. Для надежной подачи электричества административному, лечебному и спальному корпусам, где одновременно могут разместиться более 800 пациентов, энергетики провели капитальный ремонт силового трансформатора мощностью 6,3 МВА. В рамках подготовки к периоду максимальных нагрузок специалисты «Россети Тюмень» заменили комплектующие к энергооборудованию и выполнили проверку системы охлаждения и воздухосушительного фильтра. Своевременный ремонт трансформатора увеличивает его ресурс и существенно снижает риски нарушения энергоснабжения потребителей.