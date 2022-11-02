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Энергетики повысили надежность электроснабжения реабилитационного центра «Тараскуль»

2 ноября 14:42
Фото: 1MI
Компания «Россети Тюмень» завершила плановый ремонт подстанции 110 кВ «Тараскуль» в Тюменской области, которая обеспечивает электроэнергией одноименный санаторий федерального значения. Ежегодно в Тюменском центре реабилитации отдыхают и проходят лечение до 17 тысяч человек.

Стоимость ремонтных работ составила более 1,5 млн рублей. Санаторий «Тараскуль» специализируется на кардиологии, лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, нервной и пищеварительной систем. Для надежной подачи электричества административному, лечебному и спальному корпусам, где одновременно могут разместиться более 800 пациентов, энергетики провели капитальный ремонт силового трансформатора мощностью 6,3 МВА. В рамках подготовки к периоду максимальных нагрузок специалисты «Россети Тюмень»  заменили комплектующие к энергооборудованию и выполнили проверку системы охлаждения и воздухосушительного фильтра. Своевременный ремонт трансформатора увеличивает его ресурс и существенно снижает риски нарушения энергоснабжения потребителей.

Ремонт питающего центра повысил надежность электроснабжения более 1,7 тысячи жителей Тюмени и Тюменского района, санатория «Большой Тараскуль» для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также Центра реабилитации «Тараскуль» – крупнейшей здравницы Фонда социального страхования Российской Федерации.

#Александр Мязин#Экономика#Россети#Электричество#Работа#Энергетика
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