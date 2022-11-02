«Сегодня еще рано говорить о том, то на дорогах появился гололед. Но, судя по прогнозу погоды, День жестянщика настанет завтра-послезавтра. Выпадет мокрый снег, ночью все застынет и все — пробки и аварии на улицах Тюмени», — говорит начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения, майор полиции Алла Жолудева.