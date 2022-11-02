Не смотря на то, что ночами уже регистрируется отрицательная температура, на дорогах ситуация пока не усугубилась. С 18 по 25 октября произошло 95 ДТП, а с 26 октября по 1 ноября — 79.
«Сегодня еще рано говорить о том, то на дорогах появился гололед. Но, судя по прогнозу погоды, День жестянщика настанет завтра-послезавтра. Выпадет мокрый снег, ночью все застынет и все — пробки и аварии на улицах Тюмени», — говорит начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения, майор полиции Алла Жолудева.
Проблема станет особенно острой для тех, кто еще не сменил летнюю резину на зимнюю. Сегодня у водителей еще есть шанс запрыгнуть в последний вагон этого уходящего поезда.
Ранее «Наш город» рассказывал, что 26 октября тюменские улицы все же покрылись ледяной коркой. Тогда серьезных аварий не произошло, но город сковали 6-балльные пробки.