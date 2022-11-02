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День жестянщика

2 ноября 06:50
Фото: 1MI

В ближайшие два дня тюменцы отметят День жестянщика

«Снего-дождь» и минусовая температура ожидаются в Тюмени в ближайшие сутки. А значит водителям стоит готовиться к самому опасному событию года — Дню жестянщика.

Не смотря на то, что ночами уже регистрируется отрицательная температура, на дорогах ситуация пока не усугубилась. С 18 по 25 октября произошло 95 ДТП, а с 26 октября по 1 ноября — 79.

«Сегодня еще рано говорить о том, то на дорогах появился гололед. Но, судя по прогнозу погоды, День жестянщика настанет завтра-послезавтра. Выпадет мокрый снег, ночью все застынет и все — пробки и аварии на улицах Тюмени», — говорит начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения, майор полиции Алла Жолудева.

Проблема станет особенно острой для тех, кто еще не сменил летнюю резину на зимнюю. Сегодня у водителей еще есть шанс запрыгнуть в последний вагон этого уходящего поезда.

Ранее «Наш город» рассказывал, что 26 октября тюменские улицы все же покрылись ледяной коркой. Тогда серьезных аварий не произошло, но город сковали 6-балльные пробки.

#Алиса Вернер#Дорожное движение#Гололед#Дорожные пробки#Пробки#ДТП#Жертвы ДТП#ГИБДД#Инспекторы гибдд#Аварии#Тюменская область
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