Coca Cola из Ирана, крупные траты на набережную Тюмени, миллионы на парковках

На сегодняшний день в областной столице работают 13 платных зон, рассчитанных на полторы тысяч автомобилей. В 2021 году город заработал на паркингах порядка семнадцати миллионов рублей. В ближайшее время общее число платных парковок в центре только увеличится. Новые зоны организуют на улицах Товарное шоссе, Орджоникидзе, Первомайской, Республики, Свердлова, Герцена, Советской, Осипеко, Ямской, Челюскинцев и других.