Coca Cola из Ирана, крупные траты на набережную Тюмени, миллионы на парковках

В Тюмени в продажу поступила иранская кола с наценкой в 50%.
Горожане заметили, что на бутылках Coca Cola имеются надпись на фарси – ведущем языке иранской группы. Эти напитки заменяют ушедшую из магазинов газировку. Покупатели отмечают, что вкус у иранской Coca Cola лучше, чем у европейской. Стоит отметить, что летом в магазинах Тюмени появилась газировка из Казахстана. Двухлитровая бутылка Coca Cola стоила 180 рублей.
Сейчас у газировки множество аналогов, напитки можно купить за 95 – 135 рублей.
На содержание и ремонт набережной реки Туры потратят 130 млн рублей.
В Тюмени на эти деньги произведут озеленение территории, ремонтные работы гидротехнических сооружений. В настоящий момент проект бюджета областной столицы не утверждён. Между тем, 26 апреля «Наш город» сообщал, что в прошлом году на содержание набережной израсходовали 111 млн рублей.
Власти Тюмени планируют заработать на платных парковках более 63 миллионов рублей.
Доход от стоянки автомобилей в центре города должен увеличиться почти в 3,7 раза. В 2023 году платные парковки могут принести городскому бюджету почти 63 миллиона рублей. Данные цифры указаны в проекте бюджета Тюмени.
На сегодняшний день в областной столице работают 13 платных зон, рассчитанных на полторы тысяч автомобилей. В 2021 году город заработал на паркингах порядка семнадцати миллионов рублей. В ближайшее время общее число платных парковок в центре только увеличится. Новые зоны организуют на улицах Товарное шоссе, Орджоникидзе, Первомайской, Республики, Свердлова, Герцена, Советской, Осипеко, Ямской, Челюскинцев и других.