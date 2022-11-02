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Coca Cola из Ирана, крупные траты на набережную Тюмени, миллионы на парковках

2 ноября 16:41
Фото: 1MI
В тюменские гипермаркеты начали поставлять Coca Cola из Ирана. По данным 72.ру, стоимость одной банки объемом 0,33 литра составляет 70-90 рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем в начале этого года.

В Тюмени в продажу поступила иранская кола с наценкой в 50%.      

Горожане заметили, что на бутылках Coca Cola имеются надпись на фарси – ведущем языке иранской группы. Эти напитки заменяют ушедшую из магазинов газировку. Покупатели отмечают, что вкус у иранской Coca Cola лучше, чем у европейской. Стоит отметить, что летом в магазинах Тюмени появилась газировка из Казахстана. Двухлитровая бутылка Coca Cola стоила 180 рублей.

Сейчас у газировки множество аналогов, напитки можно купить за 95 – 135 рублей.

На содержание и ремонт набережной реки Туры потратят 130 млн рублей.   

В Тюмени на эти деньги произведут озеленение территории, ремонтные работы гидротехнических сооружений. В настоящий момент проект бюджета областной столицы не утверждён. Между тем, 26 апреля «Наш город» сообщал, что в прошлом году на содержание набережной израсходовали 111 млн рублей.

Власти Тюмени планируют заработать на платных парковках более 63 миллионов рублей.

Доход от стоянки автомобилей в центре города должен увеличиться почти в 3,7 раза. В 2023 году платные парковки могут принести городскому бюджету почти 63 миллиона рублей. Данные цифры указаны в проекте бюджета Тюмени.

На сегодняшний день в областной столице работают 13 платных зон, рассчитанных на полторы тысяч автомобилей. В 2021 году город заработал на паркингах порядка семнадцати миллионов рублей. В ближайшее время общее число платных парковок в центре только увеличится. Новые зоны организуют на улицах Товарное шоссе, Орджоникидзе, Первомайской, Республики, Свердлова, Герцена, Советской, Осипеко, Ямской, Челюскинцев и других.

#Александр Мязин#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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