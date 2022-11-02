Coca Cola из Ирана

Ранее «Наш Город» писал, что летом тюменцы сообщали о поступлении в продажу газировки из Казахстана. Двухлитровая бутылка Cola тогда стоила в пределах 180 рублей. Сегодня на прилавках тюменских магазинов практически не осталось традиционной Coca Cola, но имеется множество аналогов – от компаний «Добрый», «Очаково», «Rich», «Черноголовка». Стоимость литра напитка составляет от 80 до 135 рублей.