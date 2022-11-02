nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Coca Cola из Ирана

2 ноября 08:56
Фото: 1MI

В тюменских магазинах продают Coca Cola из Ирана

Тюменские гипермаркеты начали торговать импортной газировкой. В продажу поступила Coca Cola из Ирана. Внешний вид тары с напитком похож на традиционную Coca Cola, но имеется надпись на фарси – ведущем языке иранской группы.

По словам экономистов, появление импортного напитка является одним из методов замены ушедшей из России газировки, пишет 72ру.

По словам покупателей, иранская Coca Cola на вкус лучше, чем европейская. Стоимость одной банки объемом 0,33 литра составляет 70-90 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что летом тюменцы сообщали о поступлении в продажу газировки из Казахстана. Двухлитровая бутылка Cola тогда стоила в пределах 180 рублей. Сегодня на прилавках тюменских магазинов практически не осталось традиционной Coca Cola, но имеется множество аналогов – от компаний «Добрый», «Очаково», «Rich», «Черноголовка». Стоимость литра напитка составляет от 80 до 135 рублей.

 

 

#Новости тюмени#Продажи#Магазины#Санкции#Газированные напитки#Импорт#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25