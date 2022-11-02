Coca Cola из Ирана

По словам экономистов, появление импортного напитка является одним из методов замены ушедшей из России газировки, пишет 72ру.
По словам покупателей, иранская Coca Cola на вкус лучше, чем европейская. Стоимость одной банки объемом 0,33 литра составляет 70-90 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что летом тюменцы сообщали о поступлении в продажу газировки из Казахстана. Двухлитровая бутылка Cola тогда стоила в пределах 180 рублей. Сегодня на прилавках тюменских магазинов практически не осталось традиционной Coca Cola, но имеется множество аналогов – от компаний «Добрый», «Очаково», «Rich», «Черноголовка». Стоимость литра напитка составляет от 80 до 135 рублей.