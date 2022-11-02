Более 100 учащихся за неделю побывали на экскурсиях в СУЭНКО

В рамках фестиваля #ВместеЯрче в АО СУЭНКО прошел ряд экскурсий для местных школьников и учащихся средних специальных учебных заведений. Менее чем за неделю музейную экспозицию в здании на Одесской, 27 и Центр подготовки персонала в поселке Винзили посетили больше 100 человек.

В конце октября учащиеся тюменских школ №№ 60 и 94 побывали среди экспонатов экспозиции «Энергия СУЭНКО», посвященной истории тюменской и курганской энергетики. Школьники с интересом слушали рассказ о появлении и развитии электротранспорта. Среди экспонатов внимание привлек манекен электромонтера в спецодежде. Чтобы ребята закрепили полученные знания, ведущая экскурсии Алена Пушникова провела викторину, победитель которой получил сувенир на память. Одновременно для студентов Агротехнического колледжа и Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса прошли экскурсии в Центр подготовки персонала СУЭНКО в Винзилях. Учащимся рассказали о проектах по цифровой трансформации и продемонстрировали современное оборудование, которое применяется в электросетевом

комплексе. Студенты Тюменского медицинского колледжа побывали среди экспонатов «Энергии СУЭНКО» 1 ноября. По окончании многие решили пройти тесты на интерактивном планшете на знание имен ученых-энергетиков, современных технологий и других вопросах, связанных со сферой энергетики. 8 ноября студенты сразу трех учебных заведений – Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, Многопрофильного колледжа «ТИУ» и

Голышмановского агропедагогического колледжа – посетят Центр подготовки персонала.

Ребята побывают на учебном полигоне и увидят современные мастерские. Напомним, СУЭНКО активно сотрудничает с учебными заведениями Тюменской и Курганской областей. В конце сентября компания заключила соглашение с тюменским

Колледжем цифровых и педагогических технологий.