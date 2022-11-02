nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 100 учащихся за неделю побывали на экскурсиях в СУЭНКО

2 ноября 06:13
Фото: СУЭНКО
В рамках фестиваля #ВместеЯрче в АО СУЭНКО прошел ряд экскурсий для местных школьников и учащихся средних специальных учебных заведений. Менее чем за неделю музейную экспозицию в здании на Одесской, 27 и Центр подготовки персонала в поселке Винзили посетили больше 100 человек.

В конце октября учащиеся тюменских школ №№ 60 и 94 побывали среди экспонатов экспозиции «Энергия СУЭНКО», посвященной истории тюменской и курганской энергетики. Школьники с интересом слушали рассказ о появлении и развитии электротранспорта. Среди экспонатов внимание привлек манекен электромонтера в спецодежде. Чтобы ребята закрепили полученные знания, ведущая экскурсии Алена Пушникова провела викторину, победитель которой получил сувенир на память.

Одновременно для студентов Агротехнического колледжа и Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса прошли экскурсии в Центр подготовки персонала СУЭНКО в Винзилях. Учащимся рассказали о проектах по цифровой трансформации и продемонстрировали современное оборудование, которое применяется в электросетевом
комплексе.

Студенты Тюменского медицинского колледжа побывали среди экспонатов «Энергии СУЭНКО» 1 ноября. По окончании многие решили пройти тесты на интерактивном планшете на знание имен ученых-энергетиков, современных технологий и других вопросах, связанных со сферой энергетики.

8 ноября студенты сразу трех учебных заведений – Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, Многопрофильного колледжа «ТИУ» и
Голышмановского агропедагогического колледжа – посетят Центр подготовки персонала.
Ребята побывают на учебном полигоне и увидят современные мастерские.

Напомним, СУЭНКО активно сотрудничает с учебными заведениями Тюменской и Курганской областей. В конце сентября компания заключила соглашение с тюменским
Колледжем цифровых и педагогических технологий.

#СУЭНКО
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25