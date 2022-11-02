«Бизнес для души»: тюменка рассказала, как из безработной она стала предпринимателем

Как открыть свое дело, которое поможет не только заработать, но и самореализоваться? Где взять средства на бизнес и с чего начать? Обо всем этом рассказали в в департаменте труда и занятости населения Тюменской области на примере жительницы Тобольска.

Лариса Пучкова несколько лет поработала продавцом и помощников руководителя в цветочном магазине. Цветочный бизнес она успела хорошо изучить. Но, когда у магазина сменился хозяин, решилась уйти и открыть свое дело. За помощью она обратилась в тобольское отделение Кадрового центра «Работа России». Консультанты помогли женщине в разработке бизнес-плана, дали рекомендации по исследованию рынка и целевой аудитории, а также по расходованию финансовых средств. «Мне уже за 50. И в моем возрасте работу найти уже не так просто — график, требования работодателей, много нюансов. А цветы для меня — это бизнес для души, творческой реализации. Что может быть приятнее, чем проводить время за любимым занятием, получая за это хорошее вознаграждение. Даже несмотря на то, что в нем нужно находиться постоянно», — поделилась предпринимательница. В департаменте труда напомнили, что стимулирование предпринимательской инициативы граждан является одним из важных направлений в содействии занятости населения Тюменской области. Так, с начала реализации программы по содействию самозанятости безработных граждан свое дело открыли более 2300 граждан, из них в возрасте 50+ 177 человек.