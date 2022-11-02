Атака крыс

«Крыс здесь очень много. И никто не травит», - написала в группе Viber «ГП-10 Звездный городок» одна из жительниц ЖК.
Тюменцы предполагают, что грызуны облюбовали данное место из-за наличия пищевых отходов в детском саду. Также горожане уверены в том, что причиной появления крыс в микрорайоне является то, что раньше данная местность являлась их средой обитания — несколько лет назад на территории микрорайона располагалось поле, на котором выращивали овощи.
В управляющей компании «Моя Страна», обслуживающей данный дом, рассказали, что заявок от местных жителей по вопросу проведения дератизации на данный момент не поступало. «Наш Город» отправил запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что жители одного из домов на улице Ватутина в конце лета сообщали о крысах, замеченных во дворе. По словам горожан, грызунов достигали размеров котенка.