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Атака крыс

2 ноября 07:48
Фото: 1MI

Жителей Тюмени терроризируют крысы

Тюменский ЖК «Звездный городок» атаковали крысы. По словам жителей домов микрорайона, грызуны поселились не только рядом с мусорными баками, но и на закрытой автомобильной парковке, рядом с детским садом.
«Крыс здесь очень много. И никто не травит», - написала в группе Viber «ГП-10 Звездный городок» одна из жительниц ЖК.

Тюменцы предполагают, что грызуны облюбовали данное место из-за наличия пищевых отходов в детском саду.  Также горожане уверены в том, что причиной появления крыс в микрорайоне является то, что раньше данная местность являлась их средой обитания — несколько лет назад на территории микрорайона располагалось поле, на котором выращивали овощи.

В управляющей компании «Моя Страна», обслуживающей данный дом, рассказали, что заявок от местных жителей по вопросу проведения дератизации на данный момент не поступало. «Наш Город» отправил запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что жители одного из домов на улице Ватутина в конце лета сообщали о крысах, замеченных во дворе. По словам горожан,  грызунов достигали размеров котенка.

 

#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Крысы#Управляющие компании#Грызуны#Жилой комплекс#Жилой дом
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