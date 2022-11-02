Атака крыс

Тюменцы предполагают, что грызуны облюбовали данное место из-за наличия пищевых отходов в детском саду. Также горожане уверены в том, что причиной появления крыс в микрорайоне является то, что раньше данная местность являлась их средой обитания — несколько лет назад на территории микрорайона располагалось поле, на котором выращивали овощи.