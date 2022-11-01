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Власти Тюменской области держат на контроле ситуацию с теневой занятостью в регионе

1 ноября 12:59
Фото: сайт правительства Тюменской области
В правительстве Тюменской области обсудили вопросы заработной платы и теневой занятости в отдельных отраслях экономики региона. Заседание межведомственной комиссии прошло 31 октября под руководством замгубернатора, директора областного департамента образования Алексея Райдера.

В совещании приняли участие представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов, правоохранительных органов, прокуратуры и организаций Тюменской области.

В ходе заседания участники рассмотрели вопрос об уровне заработной платы и динамике её изменения в организациях торговли, пищевой промышленности и общественного питания Тюменской области.

Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Тюменской области Светлана Шимановская рассказала о государственных гарантиях по оплате труда работников и проводимом федеральном государственном контроле за их соблюдением.

Также, на комиссия изучила информацию о «серых» зарплатах на предприятиях, осуществляющих перевозку пассажиров по муниципальным и маршрутам Тюменской области. По итогам рассмотрения членами комиссии принято решение создать временную рабочую группу для выработки предложений по снижению теневой занятости и скрытых форм оплаты труда в данной отрасли экономики.

Напомним, ситуация с зарплатами и теневой занятостью находится на особом контроле губернатора Тюменской области Александра Моора. В  2019 года по его поручению была создана межведомственная рабочая группа, которая занимается этими вопросами и контролирует предприятия, имеющими задолженность перед своими работниками.

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