Власти Тюменской области держат на контроле ситуацию с теневой занятостью в регионе

Напомним, ситуация с зарплатами и теневой занятостью находится на особом контроле губернатора Тюменской области Александра Моора. В 2019 года по его поручению была создана межведомственная рабочая группа, которая занимается этими вопросами и контролирует предприятия, имеющими задолженность перед своими работниками.