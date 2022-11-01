Власти Тюменской области держат на контроле ситуацию с теневой занятостью в регионе

В совещании приняли участие представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов, правоохранительных органов, прокуратуры и организаций Тюменской области.
В ходе заседания участники рассмотрели вопрос об уровне заработной платы и динамике её изменения в организациях торговли, пищевой промышленности и общественного питания Тюменской области.
Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Тюменской области Светлана Шимановская рассказала о государственных гарантиях по оплате труда работников и проводимом федеральном государственном контроле за их соблюдением.
Также, на комиссия изучила информацию о «серых» зарплатах на предприятиях, осуществляющих перевозку пассажиров по муниципальным и маршрутам Тюменской области. По итогам рассмотрения членами комиссии принято решение создать временную рабочую группу для выработки предложений по снижению теневой занятости и скрытых форм оплаты труда в данной отрасли экономики.
Напомним, ситуация с зарплатами и теневой занятостью находится на особом контроле губернатора Тюменской области Александра Моора. В 2019 года по его поручению была создана межведомственная рабочая группа, которая занимается этими вопросами и контролирует предприятия, имеющими задолженность перед своими работниками.