Валерий Лимаренко держит на личном контроле благоустройство мест отдыха в регионе

Так, глава области ещё весной инспектировал работы по благоустройству набережной Татарского пролива в Александровске-Сахалинском, напоминает портал Sakh.online. На сегодня здесь завершён первый этап работ, начатых в прошлом году. На обновлённой прибрежной территории появились малые архитектурные формы, сформированы зоны отдыха для детей и взрослых — горки, полоса препятствий, тренажёры и турники, смонтировано освещение и видеонаблюдение. Для велосипедистов заасфальтировали часть тротуарной дорожки, для автомобилистов организовали парковочные места. Летом здесь планируют устанавливать сцену в амфитеатре, чтобы проводить часть городских мероприятий на берегу Татарского пролива. Не забыты и необходимые удобства — на набережной установлены четыре туалета.