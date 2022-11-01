В Ярковском районе насмерть сбили пенсионера

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени на улице Авторемонтной под колеса автомобиля попали 53-летняя горожанка и ее 6-летняя внучка. Они переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии пешеходы получили травмы.