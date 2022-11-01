В Ярковском районе насмерть сбили пенсионера

25 октября в Ярковском районе на 155 километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, 33-летний водитель Toyota Corolla , не справившись с управлением на скользкой дороге, врезался в ограждение и перевернулся. Пострадала 36-летняя пассажирка автомобиля.
В пятницу, 28 октября, 27-летняя водитель Mitsubishi Lancer из-за нарушения правил очередности проезда въехала в Nissan X-Trail. В аварии травмы получила 5-летняя пассажирка Nissan.
В воскресенье, 30 октября, в Ярковском районе насмерть сбили пешехода. Трагедия произошла на 110 километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. 64-летний пенсионер переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм он погиб до приезда скорой помощи.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени на улице Авторемонтной под колеса автомобиля попали 53-летняя горожанка и ее 6-летняя внучка. Они переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии пешеходы получили травмы.