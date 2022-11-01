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В Ярковском районе насмерть сбили пенсионера

1 ноября 03:58
Фото: ГИБДД Тобольска

В Ярковском районе насмерть сбили пенсионера

Более тридцати аварий произошло за минувшую неделю на территории Тобольска, Тобольского, Ярковского и Вагаского районов. Большая часть дорожно-транспортных происшествий, 22 аварии, зарегистрированы в Тобольске. Пострадали три человека, один погиб.

25 октября в Ярковском районе на 155 километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, 33-летний водитель Toyota Corolla , не справившись с управлением на скользкой дороге, врезался в ограждение и перевернулся. Пострадала 36-летняя пассажирка автомобиля.

В пятницу, 28 октября, 27-летняя водитель Mitsubishi Lancer из-за нарушения правил очередности проезда въехала в Nissan X-Trail. В аварии травмы получила 5-летняя пассажирка Nissan.

В воскресенье, 30 октября, в Ярковском районе насмерть сбили пешехода. Трагедия произошла на 110 километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. 64-летний пенсионер переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм он погиб до приезда скорой помощи.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени на улице Авторемонтной под колеса автомобиля попали 53-летняя горожанка и ее 6-летняя внучка. Они переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии пешеходы получили травмы.

#Общество#ДТП#ГИБДД#Жертвы ДТП#Аварии#Пешеходы#Наезд на пешехода#Безопасность на дорогах#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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