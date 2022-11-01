В Тюменской области за 1,4 миллиона продают катамаран

В документации к аукциону указано, что катамаран был выпущен в 2010 году и находится в селе Уки Уватского района. Прием заявок от участников торгов продлится до 11 ноября. Подведение итогов аукциона запланировано на 18 ноября.
«Корабел» выставляли на продажу за такую сумму, 1,4 миллиона рублей, в сентября этого года. Прием заявок от участников был открыт до 6 октября. 11 октября аукцион был признан не состоявшимся, поскольку желающих купить судно не нашлось.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продают арестованный недострой компании «Сибстройсервис». За 147 миллионов рублей на аукцион выставлено четырехэтажное здание автомобильной парковки.