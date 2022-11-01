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В Тюменской области за 1,4 миллиона продают катамаран

1 ноября 06:07
Фото: torgi.gov.ru

В Тюменской области за 1,4 миллиона продают катамаран

В Тюменской области второй раз выставили на продажу самоходный катамаран «Корабел». Информация о продаже судна появилась на сайте ГИС «Торги». Стоимость плавучего средства 1 миллион 433 тысяч рублей, шаг аукциона составляет 71,7 тысяч рублей.

В документации к аукциону указано, что катамаран был выпущен в 2010 году и находится в селе Уки Уватского района. Прием заявок от участников торгов продлится до 11 ноября. Подведение итогов аукциона запланировано на 18 ноября.

«Корабел» выставляли на продажу за такую сумму, 1,4 миллиона рублей, в сентября этого года. Прием заявок от участников был открыт до 6 октября. 11 октября аукцион был признан не состоявшимся, поскольку желающих купить судно не нашлось.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продают арестованный недострой компании «Сибстройсервис». За 147 миллионов рублей на аукцион выставлено четырехэтажное здание автомобильной парковки.

#Валентина Бурнашева#Экономика#Торги#Тюменская область#Аукцион#Имущество#Покупка-продажа#Продажа
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