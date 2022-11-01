В Тюмени запретят алкоголь

В Тюменской области 4 ноября запретят продажу алкоголя

В Тюменской области 4 ноября с 8 до 21 часа установлен запрет на продажу алкоголя, сообщает горадминистрация Тюмени. В День народного единства тюменцы не смогут приобрести горячительные напитки.