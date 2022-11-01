В Тюмени запретят алкоголь

«Запрет установлен в соответствии с пунктом 1 постановления правительства Тюменской области от 22.11.2017 № 555-п «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области»,- сообщают городские чиновники.
Данный запрет не распространяется на розничную продажу горячительных напитков, осуществляемую организациями. Тюменцы смогут покупать пиво, медовуху и сидр у ИП, работающие в сфере общепита.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области растут продажи пива.