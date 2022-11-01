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В Тюмени запретят алкоголь

1 ноября 10:35
Фото: 1MI

В Тюменской области 4 ноября запретят продажу алкоголя

В Тюменской области 4 ноября с 8 до 21 часа установлен запрет на продажу алкоголя, сообщает горадминистрация Тюмени. В День народного единства тюменцы не смогут приобрести горячительные напитки.
«Запрет установлен в соответствии с пунктом 1 постановления правительства Тюменской области от 22.11.2017 № 555-п «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области»,- сообщают городские чиновники.

Данный запрет не распространяется на розничную продажу горячительных напитков, осуществляемую организациями. Тюменцы смогут покупать пиво, медовуху и сидр у ИП, работающие в сфере общепита.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области растут продажи пива.

 

#Александр Мязин#Новости тюмени#Алкоголь#Продажа алкоголя#Поставщик алкоголя#Праздник
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