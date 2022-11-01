Зарплата главы города вырастет

В документе указано, что в предстоящем году денежные средства будут выделены на проведение ремонтных работ в домах ветеранов и инвалидов ВОВ, содержание и ремонт ветхого жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство городских территорий, закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, строительство дорог и т.д.