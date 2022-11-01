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Зарплата главы города вырастет

1 ноября 07:25
Фото: 1MI

В Тюмени увеличат расходы на содержание главы администрации города

Более 2,4 миллиардов рублей составит дефицит бюджета Тюмени в 2023 году. Доходная часть запланирована в размере 35,6 миллиардов рублей, расходная – 38 миллиардов. Соответствующий проект бюджета опубликован на сайте городской администрации.

В документе указано, что в предстоящем году денежные средства будут выделены на проведение ремонтных работ в домах ветеранов и инвалидов ВОВ, содержание и ремонт ветхого жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство городских территорий, закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, строительство дорог и т.д.

Одним из пунктов в расходной части значится увеличение расходов на содержание главы администрации Тюмени Руслана Кухарука на 3% - до 6 миллионов 567 тысяч рублей. В этом году этот показатель составлял 6,38 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в октябре оклад главы администрации города был увеличен с 153 тысяч до 159 тысяч рублей в месяц. По итогам 2021 года Руслан Кухарук заработал 6 миллионов рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Тюменская область#Администрация города#Администрация г.Тюмени#Руслан Кухарук#Бюджет#Бюджет города#Доходы#Расходы#Дефицит
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