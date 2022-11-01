Зарплата главы города вырастет

Posted 1 ноября 2022, 07:25
Published 1 ноября 2022, 07:25
Modified 1 ноября 2022, 08:31
Updated 1 ноября 2022, 08:31
В документе указано, что в предстоящем году денежные средства будут выделены на проведение ремонтных работ в домах ветеранов и инвалидов ВОВ, содержание и ремонт ветхого жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство городских территорий, закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, строительство дорог и т.д.
Одним из пунктов в расходной части значится увеличение расходов на содержание главы администрации Тюмени Руслана Кухарука на 3% - до 6 миллионов 567 тысяч рублей. В этом году этот показатель составлял 6,38 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в октябре оклад главы администрации города был увеличен с 153 тысяч до 159 тысяч рублей в месяц. По итогам 2021 года Руслан Кухарук заработал 6 миллионов рублей.