nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября 2022, 07:25

Published 1 ноября 2022, 07:25

Modified 1 ноября 2022, 08:31

Updated 1 ноября 2022, 08:31

В Тюмени увеличат расходы на содержание главы администрации города

Зарплата главы города вырастет

1 ноября 2022, 07:25
Фото: 1MI

В Тюмени увеличат расходы на содержание главы администрации города

Сюжет
Администрация г.Тюмени
Более 2,4 миллиардов рублей составит дефицит бюджета Тюмени в 2023 году. Доходная часть запланирована в размере 35,6 миллиардов рублей, расходная – 38 миллиардов. Соответствующий проект бюджета опубликован на сайте городской администрации.

В документе указано, что в предстоящем году денежные средства будут выделены на проведение ремонтных работ в домах ветеранов и инвалидов ВОВ, содержание и ремонт ветхого жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство городских территорий, закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, строительство дорог и т.д.

Одним из пунктов в расходной части значится увеличение расходов на содержание главы администрации Тюмени Руслана Кухарука на 3% - до 6 миллионов 567 тысяч рублей. В этом году этот показатель составлял 6,38 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в октябре оклад главы администрации города был увеличен с 153 тысяч до 159 тысяч рублей в месяц. По итогам 2021 года Руслан Кухарук заработал 6 миллионов рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Администрация г.Тюмени#Тюменская область#Администрация города#Бюджет#Руслан Кухарук#Дефицит#Бюджет города#Доходы#Расходы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика