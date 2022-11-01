В Тюмени преображают набережную

Планируется, что к зиме там появятся опоры с гирляндами. Установка опор стартовала два года назад. А вот в летней зоне строительные работы уже идут.
Куратор культурного центра «Контора пароходства» Юлия Халитова отмечает, что по периметру катка 30 на 60 метров будут расположены опоры, на которых разместятся гирлянды.
«К середине этого месяца работы по установке опор должны завершиться. Жителям города будет более комфортно проводить время на катке», — подчеркивает Юлия.
Проект начали реализовывать в 2020 году. За это время на набережной появились летняя сцена и несколько платформ для коммуникации горожан. Кроме того, организаторы не забыли и о зеленых насаждениях. Появились клумбы с многолетними растениями и деревьями, созданные из рельсов.
Администрация занимается открытием бесплатного катка на набережной со стороны моста Челюскинцев. Установкой опор занимаются другие люди.
Сообщается, что дата открытия катка пока неизвестна.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени увеличат расходы на содержание главы администрации города. Более 2,4 миллиардов рублей составит дефицит бюджета Тюмени в 2023 году. Доходная часть запланирована в размере 35,6 миллиардов рублей, расходная — 38 миллиардов. Соответствующий проект бюджета опубликован на сайте городской администрации.