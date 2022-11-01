В Тюмени преображают набережную

Проект начали реализовывать в 2020 году. За это время на набережной появились летняя сцена и несколько платформ для коммуникации горожан. Кроме того, организаторы не забыли и о зеленых насаждениях. Появились клумбы с многолетними растениями и деревьями, созданные из рельсов.