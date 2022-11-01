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В Тюмени осудили дилера

1 ноября 06:46
Фото: 1Mi
Мужчину, который пытался провести 15 килограммов наркотиков для продажи на черном рынке, признали виновным.
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Полиция

Выяснилось, что весной этого года для проверки документов инспекторы ГИБДД остановили Михаила Каширина. Полицейские обратили внимание на то, что мужчина сильно нервничал. Они осмотрели автомобиль. Был обнаружен полиэтиленовый пакет с наркотическими веществами.

Согласно экспертизе, это синтетический наркотик общей массой около 15 килограммов. Общая стоимость синтетических веществ составляла более 100 млн рублей.

Михаил признал свою вину и признался. В суде он рассказал, что искал работу и наткнулся на объявление о распространении наркотиков. За большое вознаграждение Каширин согласился. За период работы он успел заработать более 2 миллионов рублей.

В день, когда его задержали, Михаил вез партию из Перми в Новосибирск.

Суд назначил Каширину наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 10 месяцев. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Наш город» писал о том, что состоялось первое судебное заседание по делу Михаила Каширина, который пытался провести 15 килограммов наркотиков для продажи на черном рынке. Подсудимый свою вину признал.

#Мелиса Учунджю#Наркотики#Психотропные вещества#Полиция#Городской отдел полиции#Сотрудник полиции#Отделы полиции#УМВД#УМВД России по г. Тюмени#Суд
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