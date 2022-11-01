В Тюмени осудили дилера

Выяснилось, что весной этого года для проверки документов инспекторы ГИБДД остановили Михаила Каширина. Полицейские обратили внимание на то, что мужчина сильно нервничал. Они осмотрели автомобиль. Был обнаружен полиэтиленовый пакет с наркотическими веществами.
Согласно экспертизе, это синтетический наркотик общей массой около 15 килограммов. Общая стоимость синтетических веществ составляла более 100 млн рублей.
Михаил признал свою вину и признался. В суде он рассказал, что искал работу и наткнулся на объявление о распространении наркотиков. За большое вознаграждение Каширин согласился. За период работы он успел заработать более 2 миллионов рублей.
В день, когда его задержали, Михаил вез партию из Перми в Новосибирск.
Суд назначил Каширину наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 10 месяцев. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Ранее «Наш город» писал о том, что состоялось первое судебное заседание по делу Михаила Каширина, который пытался провести 15 килограммов наркотиков для продажи на черном рынке. Подсудимый свою вину признал.