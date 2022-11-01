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В Тобольске горит частный дом

1 ноября 05:42
Фото: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]

В Тобольске горит частный дом

Серьезный пожар произошел сегодня утром в Тобольске на улице Терентьева, 10. В двухэтажном жилом доме площадью порядка 150 квадратных метров вспыхнул огонь. Сообщение о возгорании поступило в 9:18.

На место происшествия оперативно выехали шесть единиц техники, три звена газодымозащитной службы, двадцать четыре человека личного состава МЧС. Как рассказали «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, к 9:53 пожар был локализован. На данный момент тушение огня продолжается.

«На момент возгорания в доме никого не было. Пострадавших и погибших нет», - сообщили в МЧС.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени на улице Восстания загорелась одна из квартир четырехквартирного жилого дома. Во время пожара никто не пострадал.

 

#Общество#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тобольск#Пожар#МЧС#Дом#Пожарная безопасность
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