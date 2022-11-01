В Тобольске горит частный дом

На место происшествия оперативно выехали шесть единиц техники, три звена газодымозащитной службы, двадцать четыре человека личного состава МЧС. Как рассказали «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, к 9:53 пожар был локализован. На данный момент тушение огня продолжается.